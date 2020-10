Eurobic. Roger Tamraz desiste de negócio se não ficar como acionista maioritário

Sede do banco EuroBic. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Na edição desta semana, o Jornal Económico avança, citando fontes próximas do processo, que o investidor Roger Tamraz está interessado em controlar a maioria do capital do EuroBic.

O jornal aponta que esta será mesmo uma condição decisiva para a realização do negócio: o acordo com Isabel dos Santos poderá mesmo cair por terra caso o empresário não chegue a acordo com os restantes acionistas do banco.

Tamraz confirmou o interesse no EuroBic este mês. Segundo avançou a SIC, no início de outubro, o empresário ligado ao petróleo teria acordado com Isabel dos Santos a compra da participação de 42,5% da empresária angolana.

Recentemente, ao Negócios, Tamraz teria já confirmado que estaria "à espera dos outros (acionistas)" para poder ter uma participação maior no capital do banco. Na mesma altura referia que não iria fazer "uma oferta para ser rejeitada, como o Abanca". Os espanhóis desistiram do negócio em junho deste ano, com uma proposta inicial de 250 milhões de euros para comprar 95% do capital do banco.

A lista de acionistas do EuroBic é composta por Fernando Teles, com uma posição de 37,5%. Luís Cortez dos Santos, Manuel Pinheiro Fernandes e Sebastião Lavrador têm, cada um, uma participação de 5%.