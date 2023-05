Eurofirms cria academia de hotelaria para colmatar a falta de profissionais

© DR

Foi para colmatar a falta de talentos e evitar a mobilidade de profissionais rumo a outros setores, que, em março, a Eurofirms (empresa de recursos humanos) abriu em março, a sua Academia de Hotelaria. Desde então já foram formadas 20 pessoas em Housekeeping e Food & Beverage, que após as ações formativas conseguiram emprego.

Diz David Sanglas, o International Business Leader de Eurofirms Group, que "com esta iniciativa pretendemos formar 300 pessoas em dois anos e replicar o modelo nos outros países onde estamos presentes".

A Academia de Hotelaria surge na sequência do estudo "Perceção do emprego no setor de Hotelaria e restauração", da Eurofirms. Com este relatório foi possível aferir que mais de metade da população que trabalha no setor hoteleiro, não pretende continuar a exercer a sua profissão, o que acaba por causar "alguma insegurança e preocupação num dos setores que mais contribuiu para a recuperação económica pós-pandemia", diz a Eurofirms, em comunicado.

De acordo com o estudo, 61% dos colaboradores com experiência afirma trabalhar com contrato temporário, o que acaba por causar "uma das maiores demandas, por parte dos trabalhadores, que desejam uma maior estabilidade e durabilidade nos seus contratos", declara a empresa de recursos humanos.

O setor hoteleiro é uma das áreas onde a instabilidade de emprego mais se manifesta, desde os horários, à falta de estabilidade e de formação, passando pela rotação de pessoal, temporada após temporada. Tudo fatores que levam a uma grande mobilidade dos trabalhadores, que procuram novos empregos em setores diferentes, assim como desencadeiam uma maior dificuldade em conseguir pessoas novas para trabalhar na área.

"Esta falta de mão de obra no setor do Turismo pode ser contornada. Segundo a população que participou no nosso estudo, a principal motivação para trabalhar na área é a questão financeira, embora 40% dos inquiridos confirmem que, com uma formação adequada, poderia ser uma área que recomendariam a terceiros", explica Letícia Oliveira, responsável pela área de Hotelaria do Grupo.

Como indica ainda a Eurofirms, "atualmente, o Grupo está a realizar diversas análises a cada setor para detetar as necessidades das novas gerações e criar oportunidades para impulsionar as novas estratégias de atração e fidelização para criar e aumentar as equipas a longo prazo, nos setores com mais procura".