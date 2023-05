Eurofirms Portugal com faturação de 51 milhões de euros em 2022

A Eurofirms continua a crescer em Portugal e os resultados que conseguiu em 2022 são o exemplo disso. De acordo com a empresa de recursos humanos, o seu crescimento no ano passado foi de 55%, tendo alcançado um total de faturação na ordem dos 51 milhões de euros.

A nível global (Espanha, Portugal, Itália, Chile e França), o grupo fechou 2022 com uma faturação de 557 milhões de euros, o que significa um crescimento de 14%, relativamente a 2021.

No mercado nacional, a empresa garante ter mudado a vida de 11500 pessoas, depois de lhes ter conseguido oportunidades de emprego nas áreas de trabalho temporário, outsourcing ou recrutamento & seleção especializados.

Ainda no decorrer do ano passado, a Eurofirms apostou na sua expansão em Portugal ao abrir hubs de recrutamento em Viana do Castelo, Trofa e Figueira da Foz. Da mesma forma abriu dois espaços em Cascais e Sines, o que perfaz um total de 21 delegações e hubs de recrutamento.

Para a diretora geral da empresa em território nacional, o ano de 2022 foi de sucesso, que pretende continuar no decorrer deste ano. "Iremos continuar a colocar as pessoas no centro de tudo, baseando-nos numa série de valores que nos unem e que nos descrevem. Não temos intenção de parar de evoluir e queremos continuar a inspirar confiança em todo o território nacional", garante Sara Pimpão.

Internamente, a Eurofirms Portugal contratou colaboradores, tendo crescido 44% nesta vertente, contando agora com 181 empregados.

Grupo a crescer

Ao todo, a nível global, o grupo Eurofirms conta agora com 1351 pessoas, resultado de um aumento de 15% nas suas contratações.

O CEO e proprietário do Grupo Eurofirms, Miquel Jordà destaca o "esforço de todos os colaboradores que, graças à sua dedicação e entusiasmo, conseguem que o Grupo Eurofirms continue a crescer, ano após ano, e que seja uma única empresa".

Já nas contratações de recursos humanos para preencher vagas externas, somam-se num total de 203607 pessoas que deram emprego a mais de 74 mil candidatos, através de uma das linhas de negócio do grupo: seleção permanente e temporária, outsourcing e outplacement.