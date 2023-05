Euromaster prevê chegar às 100 oficinas em Portugal até 2026. © DR.

A Euromaster, rede de oficinas especializada na manutenção integral de veículos, prevê atingir os 100 centros de manutenção e contar com cerca de 600 profissionais nas suas equipas até 2026 em Portugal, no âmbito da sua estratégia de expansão. O principal objetivo estabelecido no plano de negócios da empresa passa por oferecer um serviço completo de manutenção e assistência que chegue a 75% da população.

No sentido de expandir a sua presença, a meta é chegar aos territórios onde ainda não está presente. De entre todos os distritos de Portugal, há cinco nos quais a marca ainda não está, além de 10 capitais de distrito sem qualquer oficina da rede. Adicionalmente, há uma aposta "fundamental" nos grandes centros urbanos, onde se concentra a maior percentagem do PIB nacional e onde vive quase metade da população.

O desenvolvimento da rede Euromaster em Portugal é acompanhado pelo início da introdução de uma nova proposta de valor para veículos comerciais/pesados, que consiste em implementar uma oferta de manutenção preventiva. Esta inclui vários tipos de revisões periódicas que servirão para detetar eventuais avarias antes que estas ocorram, o que se traduzirá numa poupança significativa para o cliente final.

Para além disso, a empresa prevê continuar a apostar em novos projetos relacionados com a digitalização, através de soluções que vão aumentar a geração de tráfego nas oficinas, captando negócio através da internet.

"Temos toda a experiência de uma rede com décadas de experiência nos principais mercados europeus, que queremos passar para Portugal. As pessoas são fundamentais, porque para a Euromaster não são os carros que entram nas oficinas, mas sim as pessoas com um problema ou uma necessidade. Este é o nosso cartão de visita para impulsionar a nossa atividade em Portugal", afirma Francis Ferreira, diretor-geral da empresa em Portugal e Espanha.

Além do mercado nacional, o esforço de expansão decorre em paralelo com o desenvolvimento da rede em Espanha, sendo o objetivo para o mercado ibérico deter 600 oficinas até 2026.