Euronext muda nome ao índice nacional: o PSI chega em março de 2022

A Euronext mudou o nome ao índice da bolsa de Lisboa: de PSI 20, com referência às 20 empresas que antes faziam parte do principal índice da Bolsa de Lisboa, passa a ser apenas PSI.

Em comunicado enviado esta quinta-feira, a Euronext sublinha que a "nova designação e regras destinam-se a melhorar a eficiência do índice de referência português".​​​ O nome parte da designação Portuguese Stock Index (índice de ações português), mas há muito que tinha apenas 18 empresas cotadas.

Agora, os métodos usados pelo índice "vão ser reajustados para melhorar a liquidez e a eficiência, para melhor ir ao encontro dos utilizadores" da bolsa.

Assim, a Euronext adianta que estes novos métodos vão "determinar um tamanho mínimo para as empresas entrarem no índice quando forem anunciados os resultados trimestrais e anuais (capitalização de mercado de 100 milhões de euros em free float) e a remoção de requisitos para o mínimo de constituintes", refere o comunicado.

EStas alterações partem de uma extensa consulta pública junto de acionistas, tanto portugueses como estrangeiros. "o PSI vai continuar a funcionar como a referência e medida de performance de empresas no mercado nacional". As novas regras e designação entram em vigor em março de 2022, por ocasião da revisão anual do índice.