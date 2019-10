Europcar lança aplicação de aluguer de carros mensal para empresas

A Europcar quer pôr as empresas a alugar carros ao mês e a partilhá-los com os funcionários. Arrancou esta terça-feira o serviço Ubeeqo Business, uma aplicação móvel para as empresas gerirem a frota com os funcionários de forma autónoma e reduzindo os custos com os veículos. Esta solução é diferente das outras plataformas de carros partilhados, que habitualmente servem para particulares e empresas.

Na primeira fase, a Ubeeqo vai ter dois modelos disponíveis: o Toyota Yaris híbrido e o Nissan Leaf. Como se trata de um carro elétrico, a Europcar tem uma parceria com uma empresa que pode instalar um carregador dentro das instalações.

“O aluguer dos veículos inclui 3000 quilómetros por mês, seguro e manutenção”, assinala Nuno Barjona, responsável pela área da nova mobilidade da Europcar em Portugal. “A empresa pode escolher os trabalhadores que dividem o carro, através da aplicação”, acrescenta o mesmo responsável. Há ainda um cartão de combustível.

A aplicação móvel também serve para abrir e trancar os carros, como nas plataformas concorrentes. Se não houver rede de telemóvel, o carro pode ser aberto com o cartão da empresa.

Esta solução pode ser prática, por exemplo, para as reuniões fora do escritório. “Em vez de a empresa ter de ceder dois carros da frota para os trabalhadores, precisa apenas de um e não tem quaisquer problemas de burocracia.”

A Ubeeqo foi fundada em 2008 e foi comprada pela unidade de soluções de mobilidade partilhada da Europcar em 2015. Noutros países, esta empresa tem o negócio de partilha de carros que permite o aluguer de carros, por aplicação móvel, por dias ou horas. Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica, Reino Unido e Dinamarca são os outros mercados explorados pela plataforma