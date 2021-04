Eurostat: Preços na produção industrial sobem 1,5% na zona euro em fevereiro

Fábricas e indústria em geral © Miguel Pereira/Global Media

Segundo o gabinete estatístico europeu, a recuperação da produção industrial acelerou em fevereiro, face aos 0,4% registados em ambas as zonas em janeiro, quando o indicador voltou a crescer depois de ter recuado nos 12 meses de 2020, face aos de 2019.

Já na variação em cadeia, os preços da produção industrial aumentaram, em fevereiro, 0,5% na zona euro e 0,7% na UE, depois de terem subido, respetivamente, 1,7% e 1,6% no mês anterior e com Portugal a apresentar, o terceiro maior recuo mensal (-0,5%).

Face a fevereiro de 2020, os maiores aumentos de preços na produção industrial foram registados na Irlanda (13,3%), Estónia (7,5%) e Dinamarca (7,3%), enquanto as maiores descidas foram registadas em Chipre (-4,2%), Lituânia (-2,1%) e Eslováquia (-1,5%).

Na comparação com janeiro, as principais subidas foram registadas na Grécia e Luxemburgo (2,8% cada), Bélgica (2,4%) e Lituânia (2,0%), enquanto as únicas baixas foram observadas na Irlanda (-9,7%), Espanha (1,5%) e Portugal (-0,5%).

Na comparação homóloga, o indicador cresceu uns ligeiros 0,1% em Portugal, em fevereiro.