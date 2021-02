Eurostat: Produção na construção recua em 2020 na zona euro e UE

Porto 18 / 08 / 2020 - Um ano após o Governo autorizar as obras do Hospital S. João, a pediatria continua com trabalhos de construção. ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

Para além de ter contraído no acumulado do ano, também em dezembro de 2020 a produção no setor da construção contraiu em ambas as áreas: na zona euro 2,3% na comparação homóloga e 3,7% face a novembro e na UE recuou 2,1% e 3,3%, respetivamente.

Face a dezembro de 2019, entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, os maiores decréscimos na produção da construção foram registados na Eslovénia (-13,1%), França (-8,6%) e Alemanha (-3,2%).

Foram registados homólogos aumentos na Eslováquia (9,1%), Roménia (2,2%), Polónia (1,9%) e Espanha (1,8%).

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, os maiores recuos mensais na produção de construção foram registados na Bélgica (-13,0%), República Checa (-12,4%) e França (-9,7%).

Foram observados aumentos na Roménia (11,5%), Alemanha (2,2%) e Holanda (0,7%).

Em Portugal, a produção no setor da construção recuou 3,4% face a dezembro de 2019 e 1,9% na variação em cadeia.