Eurostat: Vendas a retalho sobem 2,5% na zona euro em setembro

Imagem dos armazéns da HUUB, startup que atua nas áreas da moda e comércio eletrónico. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Novembro, 2021 • 10:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os dados hoje publicados pelo gabinete oficial de estatísticas da UE revelam que as vendas a retalho em setembro sofreram pequenos recuos face a agosto, de 0,3% no espaço da moeda única e de 0,2% no conjunto dos 27 Estados-membros, mas subidas bem mais vincadas em termos homólogos.

Na comparação em cadeia, com o mês anterior, Portugal foi um dos Estados-membros que registou uma subida no volume das vendas do comércio a retalho em setembro, de 1,4%, tendo esse crescimento sido de 2,6% na comparação homóloga, com setembro de 2020.