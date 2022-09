Eurotux está a recrutar universitários para áreas tecnológicas

Escritório © unsplash

A Eurotux, empresa de soluções de tecnologias de informação e comunicação, quer contratar 11 novos profissionais para integrar a equipa nacional até ao fim do mês de setembro. Administração de Sistemas, Gestão de Projetos, Data Science e de Engenharia de Software são as vagas que estão disponíveis para as instalações localizadas em Braga, anuncia o comunicado.

Através desta contratação, o grupo, que opera no nosso país com as empresas Eurotux e Dipcode, vai fazer com que a equipa cresça cerca de 16% dentro do País.

A diretora de Recursos Humanos do Grupo Eurotux, Marlene Silva, afirma que "a entrada destes profissionais representa a maior contratação em volume de uma só vez do grupo em terras portuguesas desde o seu início, em 2000".

As contratações incidem, maioritariamente, em jovens estudantes de mestrado, sendo que alguns já tiveram a possibilidade de estagiar no grupo.

"A estreita relação que une o grupo a instituições de ensino superior que contam com cursos de engenharia informática - como é o caso da Universidade do Minho - permite que a Eurotux consiga identificar talento e procure os profissionais certos na altura certa para responder aos desafios do mercado", conclui a responsável.



Apesar dos escritórios serem em Braga, os trabalhadores podem "responder a necessidades do grupo em toda a geografia nacional e também junto das empresas do grupo noutros territórios, como acontece já com clientes no Reino Unido", conclui a nota.