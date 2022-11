Evento Sharing Knowledge acontece na próxima sexta-feira

© DR

É já no próximo dia 11 de novembro, sexta-feira, que vai decorrer o evento "Encontro de Outono - Sharing Knowledge", a partir das 14h30 nas Caves Ferreira, em Vila Nova de Gaia. O objetivo do evento é "discutir todos os desafios que a nossa economia e sociedade têm pela frente", segundo avança um comunicado da organização.

O ponto central da discussão será "Mais Valor com Mais Confiança", que, segundo o cronista Francisco Jaime Quesado, economista e gestor, especialista em Inovação e Competitividade, "contará com testemunhos e experiências" de três CEO: Fernando Guedes, da Sogrape, José Furtado, das Águas de Portugal, e Carlos Ribas, da Bosch.

As palavras-chave que marcam a conversa são o propósito, valor e inovação. O evento Sharing Knowledge é "um contributo simples e prático para fazer da partilha um instrumento de construção de novas abordagens estratégicas focadas no valor, na inovação e na criatividade como enablers de distinção competitiva para uma nova agenda com sentido", sublinha Jaime Quesado.

"A rede informal de partilha Sharing Knowledge mantém vivo o objetivo de ajudar a construir soluções inteligentes para o futuro que aí vem", explica o cronista.

O grupo de partilha Sharing Knowledge, que integra cerca de 280 gestores, académicos e outros especialistas, foi criado no início da pandemia. O grupo já organizou, nestes mais de dois anos e meio de atividade, um conjunto de pequenas discussões online com vários convidados.