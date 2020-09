Eventos. Associação com novo protesto quando está eminente o fim de 170 empresas

A pandemia de covid-19 teve efeitos sobre quase toda a economia, embora haja setores que foram mais afetados que outros. O setor dos eventos é um dos que mais se ressente dos efeitos da pandemia, com a maioria dos eventos a ter sido cancelada fruto dos receios e das limitações existentes à aglomeração de pessoas.

A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE), criada em junho, indica em comunicado que, nesta altura, está “eminente o desaparecimento de mais de 170 empresas que geram 1500 postos de trabalho diretos e 3000 indiretos”. Por isso, marcaram para amanhã, dia 8 de setembro, uma nova ação de protesto, “pacifica e organizada”, que tem como missão chamara atenção do governo para “as dificuldades trazidas ao setor pela pandemia de covid-19”.

A associação esteve reunida com o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, em agosto. Os responsáveis “saíram com a evidência que existe um total desconhecimento em relação aos atuais problemas de uma área de atividade que necessita urgentemente de medidas especificas para mitigar os impactos da falta de trabalho que marca o presente das empresas do setor”. Por isso, decidiram avançar para esta nova forma de luta.

Pedro Magalhães, presidente da APSTE, diz em comunicado que “foi com enorme esperança que nos deslocámos ao Ministério da Economia para sermos recebidos pelo Secretário do Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor. E foi com uma mão cheia de nada, e um enorme sentimento de frustração, que de lá saímos. Continuamos a não existir para este Governo”.

“As denominadas medidas de apoio à retoma para empresas são consideradas pelo Governo suficientes para sobrevivermos a esta fase. Medidas de Retoma…Qual Retoma? Só mesmo quem não tem conhecimento do nosso setor, e do peso que este tem no Turismo e, consequentemente, na riqueza produzida para este país, é que pode afirmar que estas medidas são acertadas. Fizemos e refizemos as nossas contas e estas medidas apenas levam a um cenário de encerramento de empresas e aumento do desemprego. Provavelmente, a nossa ação não foi entendida. Teremos que mostrar de forma mais abrangente quem somos e quantos somos. Sempre de forma pacifica, organizada e, claro, criativa, mas queremos mostrar que permanecemos fortes e, acima de tudo, unidos. A defender as nossas empresas e todos aqueles que delas dependem para viver”, conclui Pedro Magalhães.