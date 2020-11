Eventos. "Medidas não acrescentam nada ao que já havia sido anunciado para setor"

Sector de eventos pede mais medidas de apoio © D.R.

"As medidas anunciadas estas quinta-feira (de apoio às micro empresas e PPME) não acrescentam nada ao que já havia sido anunciado para o nosso setor", reagiu Pedro Magalhães, presidente da Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE). Novidade para o sector foi o anúncio de restrição recente do número de pessoas nos eventos corporativos a um máximo de cinco pessoas. O efeito foi "devastador". "Gerou o cancelamento automático dos 5% a 10% de trabalho que ainda nos restava", alerta o responsável da associação que, caso o Executivo não avance com mais medidas de apoio específicas, admite novas ações de protesto que, desta vez, "poderão ser mais incómodas".

Depois de anunciar no sábado em Conselho de Ministros extraordinário medidas de restrição em 121 concelhos dos país, António Costa adiantou que o Governo se preparava para anunciar um novo pacote de medidas de apoio às micro empresas e PME. Na quinta-feira foram conhecidas. Para o sector dos eventos, o Governo adiantou haver 50 milhões de euros em linha de crédito as empresas de apoio a eventos culturais, festivos, desportivos ou corporativos. Um quinto do valor que vier a ser atribuído em subsídio poderá ser convertido a fundo perdido caso sejam mantidos os empregos.

Nada de novo, considera Pedro Magalhães. "Na realidade, as medidas anunciadas estas quinta-feira não acrescentam nada ao que já havia sido anunciado para o nosso setor", lamenta.

Governo tem de ir mais além para garantir a sobrevivência das nossas empresas e trabalhadores

"A única grande novidade que surgiu mais recentemente, e que acabou por ter um efeito devastador para as nossas empresas, já que gerou o cancelamento automático dos 5% a 10% de trabalho que ainda nos restava, trata-se da alegada restrição de eventos corporativos para um limite máximo de cinco pessoas", adianta.

"Esta medida levanta-nos sérias dúvidas e, como tal, enviámos esta semana alguns pedidos de esclarecimentos à Ministra da Cultura, à Secretária de Estado do Turismo e ao Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, porque todos se predispuseram a ajudar-nos durante as reuniões que tivemos, e estamos a aguardar feedback", diz o responsável da APSTE, que representa cerca de 170 empresas.

"Como pouco mais se acrescentou que nos valha", diz, "consideramos as medidas insuficientes".

"O Governo tem de ir mais além para garantir a sobrevivência das nossas empresas e trabalhadores! Foram esquecidas questões vitais como a criação de um CAE especifico para o setor, o congelamento das amortizações durante o próximo ano ou a disponibilização de uma linha de crédito com um valor ajustado à dimensão do volume de empresas a operar e dos prejuízos já acumulados por estas devido à pandemia", alerta o presidente da APSTE.

"Apesar de apreciarmos o esforço do Governo, a verdade é que nos faltam respostas para temas essenciais. Este é um setor que faturou centenas de milhões de euros em 2019, só os nossos associados contribuíram com cerca de 140 milhões, e conta com muitos profissionais altamente qualificado e especializados, não podemos abdicar de tudo", diz.

"Caso não cheguemos a um desenlace que garanta a sobrevivência das nossas empresas e dos nossos trabalhadores, não teremos outra opção a não ser avançar com novas ações de protesto que, desta feita, poderão ser mais incómodas", avisa.

A APSTE fez em agosto um protesto no Terreiro do Paço, em Lisboa, alertando para a situação aflitiva que vivem as empresas e os trabalhadores do sector dos eventos, um dos primeiros a serem impactos pela pandemia.