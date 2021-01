Évora Hotel fecha portas e coloca 100 trabalhadores em lay-off

O Évora Hotel costuma ter uma taxa de ocupação a rondar os 40% nos meses de janeiro e fevereiro. Este ano, previa atingir os 20%. © D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Janeiro, 2021 • 18:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cerca de 100 funcionários do Évora Hotel vão ser colocados no novo regime de "lay-off" simplificado após o encerramento daquela que é uma das maiores unidades hoteleiras do distrito, revelou o diretor da empresa.

"Não temos clientes, tudo o que tínhamos está cancelado. E se não temos clientes, é mais barato estar fechados", disse Miguel Breyner à agência Lusa.

O hotel, que dispõe de 170 quartos e nos meses de janeiro e fevereiro costuma ter uma taxa de ocupação "a rondar os 40%", previa, este ano, devido à pandemia de covid-19, "atingir os 20%" de ocupação nestes dois meses.

"Só por este encerramento, podemos falar de um prejuízo de meio milhão de euros, no mínimo", calculou o responsável.

Trata-se de "um grande prejuízo" para a unidade hoteleira que, além do recurso ao regime de "lay-off" simplificado, espera agora por "apoios sérios" da parte do Estado.

"No mínimo, que nos isentem da TSU

e era importante que nos isentassem também do IMI . Estamos a viver esta autêntica desgraça e as câmaras municipais nunca fizeram nada em relação ao IMI", criticou Miguel Breyner.