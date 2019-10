Ex-administradores da Santa Casa chamados à PJ

Três ex-administradores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) foram chamados para serem ouvidos na Polícia Judiciária (PJ) num processo relacionado com alegadas irregularidades financeiras cometidas na altura em que Pedro Santana Lopes liderava a instituição.

O antigo provedor da Santa Casa e líder do partido Aliança não foi notificado para ser ouvido.

A notícia foi avançada ontem pela revista Sábado, que, citando fonte próxima do processo, indicou que as autoridades terão chamado os ex-administradores Paulo Calado, Rita Valadas e Helena Lopes da Costa, que já tinham sido notificados pelo Tribunal de Contas, no final de 2018, no âmbito de alegadas irregularidades financeiras na gestão da Santa Casa detetadas pela Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho e Segurança Social (IGMTSS).

Nos últimos dois meses também têm estado a ser ouvidos na PJ antigos funcionários da Santa Casa.

Santana Lopes e a sua administração já tinham sido notificados pelo Tribunal de Contas a prestar declarações, devido às alegadas infrações financeiras detetadas por uma auditoria do IGMTSS de abril de 2016.

A investigação do IGMTSS foi aprovada pelo ministro do Trabalho, José Vieira da Silva, em janeiro de 2018, seguindo depois para o Tribunal de Contas.

A revista lembra que foram imputadas ao antigo provedor da Santa Casa duas alegadas irregularidades por “infracção financeira por negligência por participação em decisões” que chegavam à administração por sugestão dos serviços da Santa Casa. Na altura, o ex-primeiro-ministro afirmou que as alegadas infrações ocorreram por “negligência” e não de forma intencional.

A notícia surgiu na semana que antecede as eleições legislativas, que se realizam no próximo domingo, dia 6 de outubro. Santana Lopes é candidato pelo seu partido e ambiciona ser eleito deputado para a Assembleia da República.