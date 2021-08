Ex-CEO da TAP regressa a Portugal com novo negócio

Antonoaldo Neves, fundador da plataforma P2D Travel e ex-CEO da TAP © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Agosto, 2021 • 13:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ex-CEO da TAP, Antonoaldo Neves, vai ter, já a partir de setembro, a sua plataforma de turismo P2D a operar a 100% em Portugal.

Esta incursão da startup de Antonoaldo Neves, que possibilita a qualquer pessoa ter uma agência de viagens online, foi impulsionada pelo recente investimento do fundo internacional Point Break Capital na P2D, que permitiu valorizar a empresa em 85 milhões de reais (perto de 13 milhões de euros).

Esta entrada de capital vai permitir à P2D "acelerar os esforços de recrutamento de parceiros e agentes de viagens no Brasil e Portugal, onde já opera atualmente, bem como iniciar sua sua expansão internacional com a criação de uma base no México, onde acaba de recrutar a equipe para iniciar as operações, pavimentando assim o caminho para entrar no mercado dos Estados Unidos", diz a empresa em comunicado.

A P2D tem mais de 1.200 parceiros no Brasil e desde maio que está a efectuar vendas. Em Portugal, conta 50 parceiros, sendo que as vendas eram feitas a partir da plataforma no Brasil. Em setembro, serão feitas a partir de território nacional.

"Estamos muito honrados e animados com o apoio de um investidor tão qualificado como a Point Break, que viu na P2D Travel uma empresa com capacidade de inovar e transformar o mercado global de vendas de viagens através de empreendedores digitais", afirma Antonoaldo Neves, no mesmo comunicado.

A P2D foi criada em 2020.