Ex-CEO da TAP vai processar governo e pede indemnização "avultada"

Ex CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo 21 Abril, 2023 • 13:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A gestora francesa que liderou a TAP durante ano e meio, e que foi despedida em direto por Fernando Medina a 06 de março, vai mesmo processar o governo. A SIC Notícias avança, esta sexta-feira, 21, que Christine Ourmières-Widener vai seguir para o tribunal para contestar o despedimento por justa causa que decorreu no seguimento das conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, a propósito do pagamento de meio milhão de euros a Alexandra Reis.

Segundo o canal, a ex-presidente executiva da empresa pública já deu ordens aos seus advogados para avançarem com o processo, pedindo "uma indemnização avultada" que poderá atingir os três milhões de euros, diz a SIC.

Na quinta-feira, o ministro das Finanças garantiu que o governo não tem nenhum parecer jurídico para justificar a exoneração tanto da gestora francesa como do ex-chairman, Manuel Beja. "Os motivos que levam às decisões da demissão do presidente do conselho de administração e da presidente executiva são muito claros e são os que decorrem das conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Não há nenhum parecer adicional nem se justifica", atestou.

Medina detalhou ainda os quatro documentos que o governo tem na sua posse sobre a demissão dos gestores: o relatório da IGF "que faz o apuramento dos factos", uma deliberação por parte do ministério relativamente à comunicação prévia do despedimento dos administradores, a resposta de Beja e Ourmières-Widener e a decisão final.