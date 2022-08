Ex-deputado do PSD é o novo presidente da EMEL

Novo conselho de administração da EMEL: Francisca Ramalhosa (vogal), Carlos Silva (presidente) e Ana Raimundo (vogal) © DR

O ex-deputado do PSD, Carlos Silva, é o novo presidente da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL). Sob proposta da Câmara Municipal de Lisboa, liderada pelo social-democrata Carlos Moedas, o novo conselho de administração da EMEL já tomou posse, segundo o comunicado da empresa.

Francisca Ramalhosa e Ana Raimundo vão ocupar os lugares de vogais do conselho de administração que entrou em funções a 1 de agosto, depois de, em junho, Luís Natal Marques e Nuno Pina terem renunciado aos cargos de presidente e vogal, respetivamente.

No mesmo comunicado, o novo presidente da EMEL, Carlos Silva, reconhece "o desafio e a responsabilidade que a nova administração tem pela frente", acrescentando que "a EMEL é hoje muito mais do que uma empresa de ordenamento e gestão de estacionamento". E dá vários exemplos como "a criação e desenvolvimento da rede GIRA, o sistema público de bicicletas partilhadas, hoje com 130 estações pela cidade e uma frota de 1600 bicicletas, e a densificação da rede de ciclovias, infraestruturas fundamentais para a promoção da mobilidade ciclável".

"A EMEL também se apresenta no mercado de carregamento de veículos elétricos com a marca LEVE, que já conta com 34 postos de carregamento na cidade, 12 dos quais ilhas de carregamento rápido. Mais recentemente foi transferida para a EMEL a competência de gestão da infraestrutura semafórica da cidade de Lisboa", remata Carlos Silva.