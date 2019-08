Ex-funcionária acusa antigo CEO do Tinder de assédio

A antiga chefe de marketing e comunicações do Tinder, Rosette Pambakian, processou a empresa dona da aplicação de encontros, afirmando ter sido vítima de assédio sexual por parte do ex-CEO.

O processo, que deu entrada no tribunal de Los Angeles, na segunda-feira, segundo a Business Insider, indica que Rosette Pambakian foi despedida do seu cargo de vice-presidente no ano passado depois de ter feito queixa sobre o incidente, que decorreu em dezembro de 2016.

Rosette Pambakian afirma que Gregory Blatt, na altura CEO do Tinder e do Match Group, lhe fez uma “oferta obscena” durante uma festa da empresa no Beverly Hills Hotel. Mais tarde, a alegada vítima diz ter sido tocada e beijada sem consentimento à frente de duas testemunhas.

Depois de deixar a festa, já no quarto de hotel, Rosette Pambakian, que estava na companhia de mais dois colegas da empresa, conta que Gregory Blatt a visitou e a agarrou sem o seu consentimento, e descreveu os outros dois colegas como seus “subordinados”.

Um representante da Match enviou à Business Insider uma carta onde Mandy Ginsberg, CEO da Match, escreveu à ex-funcionária há alguns meses. Dentro da mensagem, Mandy Ginsberg disse que o incidente foi “completamente investigado” pelo conselho, que concluiu que “nenhum assédio sexual ocorreu”.

Rosette Pambakian denunciou a situação aos recursos humanos e ao departamento legal, e relata que ambos tentaram esconder o ocorrido. Pediram-lhe que assinasse um acordo para não revelar nada em troca de aumento no salário. Acabou por ser colocada sob baixa e despedida a 15 de agosto de 2018, ao fim de quatro anos de trabalho no Tinder.