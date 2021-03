Ex-PSA de Mangualde dá bónus a trabalhadores

Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel Combo são os modelos produzidos na ex-PSA Mangualde, agora Stellantis Mangualde. © Arquivo/Global Imagens

Os cerca de mil trabalhadores da fábrica da Peugeot Citroën (PSA) em Mangualde vão receber um bónus em abril. O grupo automóvel francês registou lucros de 2,173 mil milhões de euros em 2020 e vai compensar os funcionários pelo seu contributo para este desempenho. O valor do prémio será apurado até ao fim de março.

A distribuição de bónus foi anunciada por Carlos Tavares na quarta-feira e abrange todas as unidades da Stellantis, aliança que desde o início do ano reúne os grupos PSA e Fiat Chrysler (FCA).

A nível mundial, serão distribuídos 430 milhões de euros entre os trabalhadores, adiantou o gestor português, que lidera o quarto maior grupo automóvel do mundo. A partilha de lucros com os empregados é um hábito com vários anos neste grupo.

Nos últimos sete anos, "foram distribuídos cerca de 2,7 mil milhões de euros em prémios de incentivo", referiu Carlos Tavares durante a apresentação dos resultados anuais.

Em França, os cerca de 50 mil funcionários vão receber um prémio bruto de 3000 euros. O valor é inferior ao do ano passado - 4100 euros para os ordenados mais baixos - porque os lucros da PSA em 2020 recuaram 32,1% face a 2019.

Na fábrica portuguesa, agora designada Stellantis Mangualde, ainda não se sabe quanto será o bónus. "Teremos que definir os montantes que correspondem a cada perímetro", refere ao Dinheiro Vivo fonte oficial da unidade de produção de Mangualde.

Em 2020, a então PSA Mangualde registou uma quebra de produção de 16,7%, para 64 659 unidades. Ainda assim, foi um dos melhores anos de sempre para a fábrica que produz a Citroën Berlingo, Peugeot Partner e Opel Combo.

A empresa esteve parada entre meados de março e o início de maio. Nos primeiros dois meses de 2021, a linha de montagem funcionou na sua máxima capacidade.