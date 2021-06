Ex-secretário de Estado: "O Banco de Portugal não atuou de forma independente"

Ricardo Mourinho Félix, antigo secretário de Estado Adjunto e das Finanças, atual vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI) . (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

Ricardo Mourinho Félix, ex-secretário de Estado Adjunto e das Finanças, afirmou esta sexta-feira que "o Banco de Portugal não atuou de forma independente" no momento de decidir o montante do capital inicial do Novo Banco.

O antigo governante frisou que o Banco de Portugal se "subjugou" à então ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, que foi quem decidiu que o Novo Banco teria um capital inicial de 4.900 milhões de euros, o que mostrou ser insuficiente.

"Isso é uma falha muito grave", disse Mourinho Félix em audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Ainda sobre a criação do Novo Banco, em agosto de 2014, Mourinho Félix destacou que "o banco era novo mas não era bom" e que teria necessitado de ter "sensivelmente o dobro do capital", na ordem dos 10 mil milhões de euros.

Frisou que, nesta Comissão parlamentar, "aquilo que era um segredo de polichinelo foi revelado" pelo antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, de que foi o Governo que decidiu o montante do capital inicial do Novo Banco e não o Banco de Portugal.

Mourinho Félix, que é atualmente vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, deixou fortes críticas ao Governo liderado por Pedro Passos Coelho, indicando que "mentiu aos portugueses".

Salientou, na primeira tentativa de venda do Novo Banco, em 2015, não foi um processo "sério", já que o banco estava "na prática insolvente". Essa tentativa de venda "deixaria claro o embuste de 2014", disse.

Alegou que ficou então claro que "o Governo tinha mentido, tinha enganado os portugueses" e que o Novo Banco necessitava de "mais 4 500 milhões euros de capital".