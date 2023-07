Exolum já está em operação no terminal de combustíveis do aeroporto de Lisboa

A Exolum iniciou a exploração do terminal de armazenamento de combustíveis do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa © Direitos Reservados

A Exolum já está, desde 5 de julho, a gerir o terminal de armazenamento de combustíveis do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O contrato foi adjudicado após concurso lançado pela ANA - Aeroportos de Portugal VINCI Airports, sendo que a multinacional espanhola terá a seu cargo a gstão e manutenção das instalações de armazenamento de combustíveis, bem como da infraestrutura da rede de hidrantes.

Em comunicado, a empresa indica que o acordo inclui também a realização de melhorias nas infraestruturas existentes, de modo a permitir o fornecimento de biocombustíveis como o SAF.

"Esta operação, a segunda fora de Espanha na Europa depois da Irlanda, consolida a presença da Exolum e pressupõe um passo mais na estratégia de internacionalização da empresa no setor do abastecimento de combustíveis para a aviação, no qual a empresa conta com uma sólida experiência", pode ler-se na nota de imprensa.

A instalação do aeroporto de Lisboa conta com uma capacidade de armazenamento de 11.500 m3 distribuída por três tanques de armazenamento, 4 zonas para descarga de camiões-cisterna e um sistema de bombeamento para abastecer de combustível os aviões através de hidrantes.

A Exolum opera em nove países (Espanha, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Holanda, Panamá, Equador, Peru e Portugal), gerindo uma rede de oleodutos de mais de 6.000 km, 68 terminais de armazenamento e 47 instalações aeroportuárias, com una capacidade total de armazenamento de más de 11 milhões de metros cúbicos.