“Expectativa para 2020 é queda generalizada, setor da cerveja não será exceção”

Em 2020 não há grandes motivos para celebrar na economia nacional. E o sector cervejeiro não é exceção. As previsões são de quebra depois da pandemia do covid-19 ter encerrado os cafés e restaurantes, principal canal de vendas do sector, e afetado os principais mercados de exportação.

O sector vinha de um ano de crescimento, com a produção total de cerveja a subir 5,1% e o mercado doméstico a crescer 3,9% em vendas, segundo os dados estatísticos dos Associados da Cervejeiros de Portugal – em 2018 o crescimento foi de 0,5%. “Em 2019, a economia e o bom tempo motivaram uma maior predisposição dos consumidores para o consumo fora de casa, associado a atividades de lazer”, diz Francisco Gírio, secretário-geral da Associação Cervejeiros de Portugal.

Mas nada é igual em 2020. Com a reabertura dos cafés e restaurantes, a retoma está a ser lenta, admite Francisco Gírio, com as vendas na distribuição a não compensar as registadas com o fecho do Horeca.

Grupos como a Super Bock já optaram por reestruturar, afetando 10% da força de trabalho, mas sobre se esse movimento poderá ser ter réplicas em outros operadores a Associados da Cervejeiros de Portugal não comenta.

O sector pediu em abril, medidas de apoio, entre as quais a aplicação de uma moratória até ao final do ano, no pagamento do Imposto Especial de Consumo da Cerveja/IABA. Quanto a esta componente da proposta, “continuamos à espera de uma resposta por parte do Governo, sendo que muitos outros países europeus já aplicaram idêntica medida, como é o caso da Alemanha”.

O ano passado foi dos melhores anos de vendas da cerveja

De facto o ano 2019 foi bastante positivo face a 2018, uma vez que a produção total de cerveja subiu 5,1% e o mercado doméstico cresceu 3,9% em vendas, segundo os dados estatísticos dos Associados da Cervejeiros de Portugal. Em contraponto, e justificando também este crescimento, note-se que, em 2018, as vendas de cerveja cresceram 0,5%, um resultado que a Cervejeiros de Portugal ainda assim considerou positivo, atendendo as condições climatéricas nesse ano e marcadas por mais de 7 meses de chuva, tendo um natural impacto direto no consumo de cerveja. Em 2019, a economia e o bom tempo motivaram uma maior predisposição dos consumidores para o consumo fora de casa, associado a atividades de lazer.

A pandemia do Covid-19 levou ao encerramento do canal Horeca, responsável por mais de metade das vendas das cervejas em valor. Que impacto o mesmo teve no sector ao nível de volumes e valor?

O impacto foi dramático. Segundo dados da Associação Cervejeiros de Portugal, cerca de 68 a 70% do consumo de cerveja é feito através do canal Horeca, que corresponde em valor a cerca de 75%, o que demonstra bem o impacto que o encerramento deste canal teve no setor cervejeiro. No que respeita às mais de 100 micro-cervejeiras, localizadas de norte a sul do País, o impacto foi ainda maior pois 95% do consumo de cerveja artesanal está centralizado no canal Horeca, nas feiras e nos eventos que foram totalmente cancelados.

É prematuro apresentar o balanço do impacto da pandemia covid-19 no setor cervejeiro mas os números indicados revelam bem a dependência do setor cervejeiro do canal HORECA em Portugal.

De que modo evolui as vendas na área de distribuição? Essa evolução mantém-se no pós-confinamento?

Durante a fase de confinamento as vendas no canal alimentar tiveram uma evolução positiva, não compensado, de forma alguma, o encerramento do canal Horeca pois o consumo de cerveja é, acima de tudo, um ato social e de convívio, que foi abruptamente interrompido. Não temos ainda dados sobre o período de pós-confinamento.

O canal já reabriu. Como tem sido a retoma? Que mudanças ao nível de padrões de consumo estão a detetar?

As primeiras análises do início da atividade do canal Horeca apontam para uma recuperação demasiado lenta, dados que se vieram a confirmar no inquérito da AHRESP- Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal aos seus associados durante o mês de maio, apontando que mais que um terço do canal (35,6%) não reabriu no dia 18 de maio, e destes, 37,1% não retomou, de todo, a atividade no mês de maio. Os restaurantes e cafés estão a registar ocupações ainda muito reduzidas, espelhadas nos dados de dados de faturação do mesmo inquérito pois cerca de 70% das empresas não faturaram mais que 5.000 euros no mês de maio.

Este enquadramento tem um impacto geral na venda de cerveja, cujas encomendas foram alvo de um acréscimo, mas muito abaixo de maio e junho de 2019.

Nesta fase de desconfinamento, a escolha de restaurantes e cafés é ditada por estarem próximos do local de trabalho ou de casa, neste ultimo caso motivado também pelo teletrabalho ainda em vigor em equipas espelho, originando níveis interessantes de recomeço de atividade em bairros domésticos. Este enquadramento, muito focado ainda numa jornada casa-trabalho, traz grandes desafios a estabelecimentos situados em bairros de serviços e bairros turísticos como centros históricos, cuja atividade, nesta última categoria, está severamente impactada.

Fruto do período de confinamento e do advento do bom tempo, as esplanadas estão com uma boa procura, sobretudo perto de parques, rio ou mar, ainda que muito abaixo de períodos homólogos. Os estabelecimentos com oferta ao ar livre estão a ser a principal escolha dos consumidores e as autarquias devem ser sensibilizadas para facilitarem a expansão legal das esplanadas nos seus municípios e assim ajudarem o canal Horeca como resposta a esta tendência. Tempos extraordinários exigem medidas excecionais e a possibilidade destes estabelecimentos contarem com uma oferta ao ar livre, não só suporta a sua sobrevivência económica, como protege mais os consumidores de focos de contágio.

Com o canal a meio gás, o turismo em quebra. Como antecipam a evolução em 2020?

Naturalmente que o verão e os dias mais quentes vão promover uma evolução relativamente positiva para o setor, mas muito abaixo face o período homólogo. Para além da recuperação gradual do canal Horeca e o fator Turismo praticamente inexistente, note-se ainda que o cancelamento generalizado de eventos, concertos e festividades que marcam a agenda do verão e, consequentemente, o consumo de cerveja. Assim, como em todos os setores, salvo exceções, a expectativa para 2020 é de queda generalizada e o setor da cerveja não será exceção, olhando ainda com grande apreensão para o último trimestre e a sombra de uma possível nova vaga pandémica.

O fecho do Horeca, não compensado pelo mercado internacional, já levou o Super Bock Group a reestruturar a força de trabalho. Poderá ser um movimento transversal ao sector? Que impacto globalmente esta pandemia poderá vir a ter no emprego no sector?

As medidas de gestão de cada associado, são do foro interno de cada uma das empresas e sobre as quais, nunca fizemos algum comentário no passado e assim continuaremos.

Governo criou mecanismos de lay-off e a partir de julho outros mecanismos de apoio ao emprego. Qual é a posição do sector sobre estas medidas? Houve adesão ao lay-off simplificado, admitem aderir a estas ferramentas de apoio ao emprego?

Todas as medidas que permitam apoiar a sobrevivência mútua de empresas e de postos de trabalho são bem recebidas pela Associação e cabe aos seus associados definir a respetiva adesão e acesso a mecanismos de apoio ao emprego.

Que outras medidas faria sentido de modo a acelerar a retoma do sector?

No início de Abril, o Conselho Diretivo da Associação Cervejeiros de Portugal enviou uma carta ao Senhor Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Dr. Pedro Siza Vieira, com o pedido de implementação urgente de algumas medidas de apoio ao setor cervejeiro, nomeadamente, que os pagamentos por conta do IRC a efetuar este ano, sobre o exercício de 2020 não sejam calculados com base nos resultados de 2019, mas sim na previsão dos resultados da atual realidade mercado ( valor que seria ajustado em termos efetivos em 2021), bem como a aplicação de uma moratória até ao final do ano, no pagamento do Imposto Especial de Consumo da Cerveja/IABA e, para o caso das microcervejeiras, alertámos ainda para as inúmeras barreiras no acesso às linhas de crédito bancárias específicas para o COVID-19 para as microempresas, bem como para as condições de acesso ao lay-off, medidas que o Governo veio a aceder. Referente ao IEC/IABA continuamos à espera de uma resposta por parte do Governo, sendo que muitos outros países europeus já aplicaram idêntica medida, como é o caso da Alemanha.

E as exportações? Qual o impacto da pandemia nesta componente de receita? E como antecipa a evolução em 2020?

Antecipamos a forte redução das exportações em face do quase fecho dos nossos mercados europeus durante a crise pandémica.