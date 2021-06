Explorer aposta em reciclagem de plásticos com aquisição da Micronipol

Criada em 2003 por Rodrigo Guimarães e Elizabeth Rothfiled, a Explorer, sociedade gestora independente de aivos alternativos com maior experiência e track record em Portugal, acaba de fazer um novo investimento que constitui uma clara aposta na reciclagem. Através do Fundo Explorer IV, fechou um acordo de aquisição de uma participação maioritária na Micronipol - Micronização e Reciclagem de Polímeros, uma das empresas líderes de reciclagem de plásticos em Portugal, em particular, na reciclagem de resíduos de polietileno (PE) e polipropileno (PP).

Esta foi a primeira realizada pelo Fundo IV da Explorer Investments e visa "aumentar a capacidade produtiva da Micronipol, expandir os mercados em que opera e otimizar os seus processos e produtos", reforçando ao mesmo tempo a sua estrutura operacional.

Fundada em 2000 e com uma unidade industrial localizada em Ourém, a Micronipol é uma das empresas líderes de reciclagem de plásticos em Portugal, com um volume de negócios de cerca de 9 milhões de euros em 2019 e prevendo resultados em linha neste ano.

"Com capacidade produtiva para cerca de 15 mil toneladas por ano e com 44 trabalhadores, a Micronipol produz granulado de plástico reciclado para diversas aplicações, como sejam a extrusão de tubo ou filme ou ainda para injeção de plástico. Atualmente, a empresa exporta cerca de 30% das vendas maioritariamente para a Europa", destaca a investidora, sublinhando expectativas de que o setor de reciclagem de plástico continue a percorrer um trajeto de crescimento sustentado nos próximos anos, alicerçado pelas metas nacionais e europeias definidas para o setor, pela consciência ambiental e para a sustentabilidade e economia circular e, por último, pela inovação tecnológica no processo de reciclagem.

"Esta transação faz parte da estratégia de investimento do Fundo Explorer IV que tem como objetivo o investimento de capital em empresas-líder que atuem em setores com elevada capacidade de crescimento, mantendo um foco em standards de ESG (Environmental, Social and Governance)."