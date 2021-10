Expo Dubai "trará um mundo de oportunidades para o país", diz Castro Henriques

Pavilhão de Portugal na Expo 2020 Dubai © DR

"Estamos muito entusiasmados com o arranque da Expo 2020 Dubai que será a montra perfeita para promover a imagem externa de Portugal. Uma imagem de um Portugal inovador, de um Portugal que surpreende, de um Portugal aberto ao mundo, com talento e diversidade", afirma o Comissário-Geral de Portugal para a Expo 2020 Dubai e Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, esta sexta-feira, dia em que arranca a exposição mundial. "Estamos confiantes no sucesso da participação portuguesa que trará um mundo de oportunidades para o país."

Ao longo de seis meses, sob o mote "Portugal, Um Mundo num País", a participação portuguesa irá "mostrar ao mundo o talento e o dinamismo de Portugal e dos portugueses. Da vertente económica, das empresas e produtos, à cultura e ciência, passando pelo turismo e gastronomia, o Pavilhão de Portugal apresentará na Expo 2020 Dubai o que de melhor se faz no país, sem esquecer o elo que tudo liga, o talento português, bem como reforçará os laços com o país anfitrião e com a região, potenciando assim oportunidades de negócio para as empresas portuguesas", explica em comunicado a gestão de Portugal para a Expo 2020 Dubai.

Ainda na segunda-feira, dia 27 de setembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou haver uma expectativa de "êxito" na participação portuguesa, que recebe no Pavilão de Portugal uma vasta programação artística e cultural, e várias semanas económicas com destaque nas áreas de IT & Startups, Casa e Design, Moda e Joalharia, Saúde e Lazer, Agroalimentar, Energia e Ambiente e Indústrias Culturais e Criativas.

"O êxito mede-se pelo número de visitantes que suscite, com o aumento na visibilidade do país e no crescimento da marca associada a Portugal, do teste bem-sucedido das inovações que estamos a experimentar na Expo Dubai, em relação às quais estamos a usar a Expo Dubai como uma primeira experiência em ação como o Portugal Concept Store e também no aumento da nossa capacidade de influência e de interação com toda a grande região no Médio Oriente", salientou o ministro dos Negócios Estrangeiros, citado pela Lusa.

No domingo, 19 de setembro, na inauguração (antes da abertura ao público que só acontece esta sexta-feira) do Pavilhão de Portugal na Expo 2020 Dubai, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, manifestou o desejo qu os visitantes possam apreciar a marca Portugal. "Queremos que os nossos visitantes conheçam e apreciem a marca Portugal e que ajudem a multiplicar este conceito de um mundo num país" e "o impacto da participação portuguesa será amplamente concretizado quando cada um de nós representar e imprimir a marca Portugal", sublinhou Eurico Brilhante Dias.

A Expo 2020 Dubai, que encerra a 31 de março de 2022, prevê a participação de 192 países, mais de 25 milhões de visitas. O Pavilhão de Portugal conta com uma área de 1.800 metros quadrados, onde não falta a calçada portuguesa, cadeiras e candeeiros em cortiça, azulejos, um terraço com oliveiras e uma "concept store".

Visite o site de Portugal na Expo 2020 Dubai para acompanhar o evento.