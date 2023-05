Expofranchise de volta para 26ª edição com quase 50 marcas presentes

© DR.

A Expofranchise 2023 realiza-se a 12 e 13 de maio no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e conta com a presença assegurada de quase 50 marcas, muitas delas novas e que pretendem validar as licenças de master franchise - adquirir a marca para representação em Portugal.

O objetivo é reunir as diversas marcas e investidores do setor num só lugar, para que os empresários interessados em investir no franchising em Portugal possam avaliar o potencial de cada marca, considerar as condições do mercado e estar a par das tendências do setor.

Da quase meia centena de marcas presentes no evento de diversas áreas de negócio, mais de uma dezena delas são novas. Entre os participantes da iniciativa figuram nomes como The Coffee, Dr. Finanças, SchoolOfRock, Fireaway Pizza, Vangor, Onodera, Kiabi ou Metalpro. Com presença assegurada estão também marcas de maior histórico, como BestTravel, Melom, MaxFinance, Remax, Domino"s Pizza, BodyConcept, UNU, Century21, Fintess Factory, ERA ou Querido Mudei a Casa.

O evento é organizado pela Associação Portuguesa de Franchising (APF) e tem entrada gratuita mediante inscrição prévia no site da iniciativa.

"O mercado de franchising em Portugal está em constante crescimento e evolução, oferecendo oportunidades tanto para investidores nacionais quanto internacionais. Para empresários e investidores que desejam entrar no mercado de franchising em Portugal, a Expofranchise pode ser uma ótima oportunidade para conhecer as marcas disponíveis e as tendências do mercado", aponta Cristina Matos, secretária-geral e CEO da APF.

Setor em números

O volume de negócios do franchising em Portugal já é de cerca de 11 mil milhões de euros, o que corresponde a 5,8% do PIB, empregando de forma direta cerca de 161 mil pessoas. Por comparação, no Brasil o franchising representa 2,7% do PIB, nos EUA 7,9% e em Espanha 2,5%.

Ainda comparando com Brasil, Espanha e Estados Unidos, Portugal é dos países com maior proporção de marcas de franchising por habitante, com 50 marcas por cada milhão de pessoas. O Brasil tem uma proporção de 13,6 marcas por cada milhão de habitantes, os EUA, um dos maiores mercados de franchising do mundo, têm uma proporção de 9,96 marcas por cada milhão de pessoas, enquanto em Espanha a proporção é de 27,66 marcas por cada milhão de habitantes.

Dentro do setor de franchising, a área de negócio que mais cresce é o imobiliário, sendo os serviços o que tem maior representação em número de marcas. Em Portugal, o setor tem envolvidas mais de 600 marcas e uma média de 1500 unidades franquiadas por milhão de habitantes.

Com forte mobilização de empresários e empreendedores de todo o país, a Expofranchise 2023 é "uma oportunidade de partilha de ideias, conhecimentos e experiências" e uma área de exposição alargada com diversas marcas portuguesas e internacionais de diferentes setores.

Além do evento de networking para o mercado do franchising, o evento vai ser também palco de debates e intervenções relacionadas com o setor. Do programa para os dois dias de Expofranchise fazem ainda parte um espaço de conferências com palestras e mesas redondas, apresentadas por marcas e especialistas sobre Gestão, Franchising, Negócio, Expansão e Oportunidades.