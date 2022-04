Expofranchise distinguiu 12 marcas com os Selos de Excelência em Franchising

Expofranchise realizou-se em Lisboa © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Associação Portuguesa de Franchising (APF) distinguiu, pela primeira vez, 12 empresas associadas com os Selos de Excelência em Franchising, que pretendem premiar o profissionalismo das marcas. A entrega das distinções aconteceu no decorrer da 25ª edição da Expofranchise, que terminou esta quarta-feira em Lisboa.

As 12 marcas - da restauração ao turismo, passando pelo fitness, o imobiliário ou os serviços financeiros - foram escolhidas após um questionário de satisfação, levado a cabo por uma entidade externa, que englobou cinco dimensões do negócio: global, económica, operacional, relacionamento e sustentabilidade.

De acordo com a APF, o setor do franchising corresponde a 2,3% do tecido empresarial português e ultrapassou os 11 mil milhões de euros, o que corresponde a 5,8% do PIB. Cerca de 200 mil pessoas estão empregadas neste setor, o que corresponde a 530 marcas a operar no nosso país. "Cerca de 66% das marcas são portuguesas, sendo que Espanha é o país que mais exporta conceitos de negócio em franchising para Portugal (18%), seguido dos EUA (5%)", explica a associação em comunicado.

Para a secretária-geral e CEO da APF, Cristina Matos, "o setor não só não estagnou como tem vindo a manifestar uma dinâmica de crescimento e a Expofranchise revelou isso mesmo". A responsável declarou ainda que a feira "foi também o palco de apresentação de novos produtos e serviços, de diferentes soluções e inovação nos modelos de negócio e mostra de audácia e sucesso de diversas marcas, quer portuguesas, quer estrangeiras".

Depois de dois anos de interregno, e durante dois dias, a feira do franchising contou com a participação de 50 marcas e recebeu a visita de mais de mil pessoas.

Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer as marcas presentes na iniciativa e saber mais sobre os seus negócios, enquanto as empresas partilhavam o seu conhecimento na área.