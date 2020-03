Exponor adia feiras devido a surto de Covid-19

Com as entidades de saúde a recomendarem os cidadãos a evitar espaços com um grande número de pessoas, como eventos ou feiras, a Exponor Exhibitions comunica esta quarta-feira que as próximas feiras do espaço da região Norte serão adiadas.

Em causa está a realização de eventos como a Qualifica, 360 Tech Industry ou a Expocosmética.

“Face à evolução do surto na Europa e em Portugal, e apesar de a Exponor dispor de um plano de contingência que cumpre todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde, a organização decidiu aliar-se, assim, às instituições no sentido de conter a propagação do vírus Covid-19 e garantir a salvaguarda da saúde pública”, escreve a empresa, em comunicado.

A Exponor revela já quais as novas datas dos eventos: a 13.ª edição da Qualifica, feira dedicada à educação, formação, juventude e emprego, irá realizar-se de 6 a 9 de maio. Já a segunda edição da 360 Tech Industry realizar-se-á de 14 a 15 de maio. A Expocosmética, dedicada à indústria da beleza, foi reagendada para 3 a 5 de outubro.

“Face aos últimos desenvolvimentos do Covid-19 em Portugal, decidimos adiar os eventos previstos para os meses de março e abril, como medida de contenção da propagação do coronavírus”, indica Diogo Barbosa, diretor-geral da Exponor Exhibitions, em comunicado. Na nota de imprensa, o responsável refere ainda que a empresa lamenta os inconvenientes, mas que “decidimos seguir as recomendações oficiais no sentido de apoiar as instituições na sua estratégia de prevenção e proteção da saúde pública”.

A empresa disponibiliza-se para esclarecer as dúvidas dos expositores e visitantes sobre as questões do adiamento, através do email info@exponor.pt.

A Exponor, a Feira Internacional do Porto, tem 60 mil metros quadrados de área disponível, dedicando-se à realização de feiras e congressos, recebendo vários eventos ao longo do ano.