Exportação de bicicletas elétricas já bateu o recorde do ano passado

A fábrica de bicicletas RTE, é uma das maiores exportadoras de bicicletas da Europa (Imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

Julho foi o melhor mês de sempre das exportações de bicicletas elétricas, com um aumento mensal de 137%, somando já 85 milhões de euros nas vendas para o estrangeiros nos primeiros sete meses deste ano, valor já superior ao total das exportações no ano passado, que já tinha sido o melhor de sempre, com 81,3 milhões de euros, avança esta segunda-feira a Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins (Abimota).

A pandemia de covid-19 levou a uma crescente procura de alternativas ao transporte público, tanto por cá como no resto do mundo. Portugal é o primeiro produtor europeu de bicicletas, com quase um quarto da quota de mercado: em 2020 voltou a bater o recorde de exportações, somando mais de 424 milhões de euros, um acréscimo de 5% face a 2019.

"A indústria nacional de bicicletas está a atravessar os seus melhores momentos e regista aumentos em todas as frentes para responder ao aumento da procura de veículos elétricos de duas rodas nos mercados nacional e internacional", lê-se no comunicado da Abimota.

No que se refere às exportações de bicicletas elétricas, este ano, os números da Abimota dão conta de um crescimento mensal sustentado da exportação sempre superior a 100%, desde janeiro deste ano. "Julho de 2021 [que registou um aumento de 137%] é assim o melhor mês de sempre das exportações de bicicletas elétricas, num fenómeno que vem encontrando paralelo nas vendas de componentes e corresponde a uma tendência crescente registada desde 2015 pela Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas."

A maior fábrica de montagem de bicicletas da Europa, a RTE, está localizada em Vila Nova de Gaia. Mas em Portugal há mais exemplos de excelência nesta indústria, com o maior fabricante de aros e rodas, a Rodi, em Aveiro, e ainda a primeira unidade do mundo, em Águeda, a produzir quadros de bicicleta em alumínio de forma robotizada, a Triangle"s, ou a Gelu, de Vila Franca de Xira, que faz os selins mais leves do mundo, com apenas 24 gramas, para competição.