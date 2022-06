Exportações através do Lidl representaram 2% das vendas de produtos alimentares para a UE

© André Rolo / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Junho, 2022 • 13:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de uma centena de fornecedores nacionais exportaram, em 2021, para 29 países, através da cadeia Lidl, a qual assegurou 2% das exportações nacionais de produtos alimentares para a União Europeia, anunciou a empresa.

Os dados do "impacto das exportações do Lidl na economia nacional" foram apresentados hoje, num seminário que decorreu no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, no âmbito da 58.ª Feira Nacional da Agricultura.

Um estudo feito pela auditora KPMG Portugal indica que, em 2021, foram exportadas, por esta via, 22.000 toneladas de frutas e legumes (mais 19% que em 2020), 67 milhões de unidades de padaria e pastelaria (mais 31%) e 5,2 milhões de litros de vinhos e licores (mais 15%).

A diversidade de frutas e legumes exportadas triplicou face a 2018, com 19 artigos a serem colocados em mercados internacionais, liderados pela pera rocha (11.300 mil toneladas exportadas), seguindo-se o melão, a melancia, a laranja, o limão, as nectarinas, a couve-coração, a abóbora, entre outros.

Gonçalo Andrade, presidente da Portugal Fresh, entidade que tem uma parceria com o Lidl desde 2014, afirmou que o setor das frutas, legumes e flores vale atualmente 3.841 milhões de euros e representa cerca de 40% de todo o setor agrícola.

Em 2021, as exportações ultrapassaram pela primeira vez os 1.700 milhões de euros, estimando a Portugal Fresh que, até 2030, cheguem aos 2.500 milhões de euros, acrescentou.

Pedro Silva, diretor da KPMG Portugal, salientou que, por cada euro gasto em produtos destinados à exportação, foram gerados 1,87 euros na economia nacional, sendo que o impacto económico, em 2021, ascendeu aos 219 milhões de euros (mais 23% do que em 2020).

Segundo os dados hoje apresentados, 82% das empresas que exportaram através do Lidl são de pequena e média dimensão, tendo feito um esforço para se adaptarem aos mercados de destino, por exemplo ajustando as embalagens (nomeadamente, substituindo ou reduzindo o plástico) ou os produtos aos gostos dos consumidores (como reduzindo sal ou gorduras).

O estudo indica que 24% dos funcionários das empresas fornecedoras estão afetos à exportação, tendo 40% das empresas referido que aumentaram o número de trabalhadores, mais uma centena em 2021.

As exportações permitiram manter 4.568 empregos, sendo 55% do setor agrícola e produção animal, 27% na indústria dos produtos alimentares, 9% nas bebidas e 9% nas pescas e aquacultura, acrescenta.

Pedro Silva afirmou que 53% dos fornecedores foram introduzidos nos mercados de exportação pelo Lidl, tendo apontado uma evolução na forma como passaram a trabalhar, com 45% a afirmar que lhes foi providenciada informação determinante para se tornarem mais competitivos.

O administrador de compras do Lidl Portugal, Bruno Pereira, afirmou que a empresa, presente em Portugal desde 1995, conta com mais de 8.200 trabalhadores e tem atualmente quatro entrepostos e 268 lojas.

Integrada no grupo Schwarz, a empresa está presente em 32 países, possuindo 200 centros de distribuição e 13.350 lojas, que empregam um total de 550.000 pessoas, disse.