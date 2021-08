Exportações de peças para carros até junho 3,6% abaixo do pré-pandemia

Loja de peças para carros em Tóquio, no Japão. © EPA/FRANCK ROBICHON

As exportações de peças para carros ainda estão abaixo dos níveis pré-pandemia. Entre janeiro e junho, o envio de peças para o estrangeiro caiu 3,6%, para 4,837 mil milhões de euros, em comparação com o mesmo período de 2019, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

Ainda assim, a indústria melhorou o desempenho em comparação com os primeiros seis meses de 2020: aí, as exportações valeram 3,714 mil milhões de euros.

No primeiro semestre, no entanto, apenas março de 2021 (919 milhões de euros em exportações) registou melhores resultados do que em qualquer um dos primeiros seis meses de 2020 e de 2019.

"A situação continua muito instável e a ser muito influenciada pela situação da pandemia, pela escassez de semicondutores e componentes eletrónicos, que está a afetar atividade dos construtores de automóveis. Algumas fábricas de construção automóvel na Europa atrasaram ou tiveram mesmo que parar temporariamente a produção por falta de chips, pelo que esta situação também está a afetar, obviamente, a indústria portuguesa de componentes para automóveis dadas as paragens na produção dos seus clientes", justifica a associação em comunicado.

A AFIA destaca ainda a "falta de matérias-primas (aço, componentes metálicos, polímeros, borracha), atrasos no fornecimento" e aumento substancial destes elementos como razões para a instabilidade na indústria.

O cenário também justifica que Espanha seja o único dos quatro maiores mercados europeus a crescer nas exportações no primeiro semestre face a 2019.

O envio de peças para o estrangeiro valeu 1,408 mil milhões de euros entre janeiro e junho, mais 5% do que nos mesmos meses de 2019. As exportações para a Alemanha caíram 6,5% no mesmo período, para 976 milhões; em França, a descida foi de 21,1%, para 591 milhões. As exportações para o Reino Unido caíram 43,7%, para 239 milhões de euros, e ficaram mesmo abaixo dos números de 2020.