Exportações de peças para carros caem 5,8% face ao ano pré-pandemia

Fábrica da Bosch em Braga é uma das maiores contribuintes para a produção de peças de automóveis em Portugal. © Cristiana Milhão/Global Imagens

As exportações de peças para carros tardam em recuperar para os valores pré-pandemia. Depois de em 2020 terem sido afetadas pelo fecho das fábricas na chegada da covid-19 a Portugal, as unidades estão atualmente a ser perturbadas pela falta de semicondutores e de componentes eletrónicos.

À conta disso, o valor da exportação de peças para automóveis caiu 5,8% até setembro em comparação com o período homólogo de 2019, para 6,809 mil milhões de euros, revelam os dados divulgados nesta quarta-feira pela Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

"A falta de chips e componentes eletrónicos mantém-se, um pouco por todo o mundo, como um dos principais problemas nas cadeias de abastecimento, uma vez que levam a que as construtoras automóveis interrompam temporariamente a sua laboração" e assim necessitem de menos peças, nota a associação em comunicado. A escassez de outras matérias-primas também está a perturbar a recuperação da indústria.

Se apenas for contabilizado o mês de setembro, as exportações de peças valeram 753 milhões de euros, o pior desempenho desde 2016 (737 milhões de euros).

Há cinco países que concentram o envio de peças para o estrangeiro, representando 71% do mercado.

Espanha é o país mais significativo, com 1,958 mil milhões de euros, valor mais alto de sempre entre janeiro e setembro.

A Alemanha surge na segunda posição, com 1,394 mil milhões de euros, ainda 9,4% abaixo do montante dos primeiros nove meses de 2019.

França cimentou a terceira posição, com 809 milhões de euros em exportações. O valor está 21,3% abaixo de janeiro-setembro de 2019.

No quarto lugar há uma mudança histórica: os Estados Unidos, com 340 milhões de euros, superaram o Reino Unido (327 milhões de euros), a braços com os efeitos do brexit. Enquanto as exportações par os Estados Unidos estão no valor mais alto de sempre, é preciso recuar a 2011 para encontrar um montante tão baixo no envio de peças para o Reino Unido.