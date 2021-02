Exportações de peças para carros caíram mais de 10% em 2020

Exemplo de componente para carros fabricado na Bosch, em Braga. © Cristiana Milhão / Global Imagens

As exportações de peças para carros recuaram 10,8% em 2020. O envio para o estrangeiro de componentes para automóveis valeu 8,624 mil milhões de euros, ou seja, o valor mais baixo desde 2017.

As fortes perturbações na produção durante o primeiro confinamento travaram o ciclo de crescimento das exportações, que durava desde 2012, segundo os dados publicados esta terça-feira pela Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

As exportações subiram em oito dos 12 meses de 2020. Mas as travagens a fundo impediram mais um ano de crescimento: em março, abril e maio, registaram-se descidas nas exportações de 26,4%, 76,4% e 57%, respetivamente.

O mercado espanhol, ainda assim, reforçou a primeira posição entre os destinos das exportações, com 2,584 mil milhões de euros (+0,02%). Os outros três principais países exportadores tiveram menos sucesso: quebras de 10,5% na Alemanha, 24,5% em França e 30,4% no Reino Unido.

Ainda assim, dezembro foi o melhor mês de sempre para a indústria de componentes portuguesa, com 677 milhões de euros em vendas de peças para o estrangeiro, mais 7,3% do que no mesmo mês de 2019.