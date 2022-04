Exportações de vinho cresceram 10,3% em janeiro e fevereiro

© J. Paulo Coutinho/Global Imagens

As exportações de vinho cresceram 10,3% nos primeiros dois meses do ano para um total de 133,5 milhões de euros. São mais 12,5 milhões quase do que em igual período de 2021. Mas o mercado francês, o principal destino dos vinhos portugueses além-fronteiras, caiu 3,76% para 15,9 milhões de euros, o que representa uma perda de quase 621 mil euros.

Em contrapartida, os Estados Unidos cresceram 13,4% para 15 milhões, mais 1,777 milhões do que nos dois primeiros meses de 2021. Canadá e Reino Unido mantiveram, também, a performance positiva, com crescimentos respetivos de 28,3% e de 39,8%. Ambos os mercados asseguraram 9,7 milhões de euros de compras de vinho a Portugal em janeiro e fevereiro, um aumento de 2,1 milhões no caso do Canadá e de 2,77 milhões no caso do Reino Unido.

O último lugar do top 5 dos maiores mercados de destino das exportações de vinho nacionais é o Brasil, que arranca o ano em terreno negativo. Foram exportados vinhos no valor de nove milhões de euros para este mercado, 3,3% menos do que no arranque de 2021.

Do lado das quebras, destaque, ainda, para a Alemanha, que comprou vinho português no valor de 7,3 milhões de euros, menos 4,3% do que no período homólogo. Em contrapartida, Angola, que já chegou a ser o maior destino das exportações de vinhos tranquilos nacionais, mas tem estado em queda nos últimos anos, parece ter recuperado. As exportações de vinho português para este mercado nos primeiros dois meses do ano totalizou 6,7 milhões de euros, mais três milhões do que o ano passado na mesma altura. Trata-se de um crescimento de quase 83%.

Na análise por denominações de origem, o vinho do Porto assegurou 32,4% das exportações totais, no valor de 43,254 milhões de euros (um aumento de 5,76%). No arranque de 2021, o Vinho Verde perde terreno para os vinhos alentejanos, que foram os vinhos tranquilos mais exportados em janeiro e fevereiro, num total de 12 milhões de euros, com um aumento de 19,95% face ao período homólogo. O Vinho Verde cresceu 21,14% para 11,6 milhões de euros, seguido dos vinhos do Douro: 10,8 milhões, mais 17% do que em 2021.

Refira-se que todas as regiões vitivinícolas aumentaram as exportações no arranque do ano, com exceção da Península de Setúbal, Tejo e Beira Interior.