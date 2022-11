Exportações do Lidl representam 2% do total nacional

© Infografia: João Coelho

É no setor agrícola que o Lidl mais contribui para a geração de riqueza em Portugal. Segundo o estudo de "Impacto Socioeconómico para Portugal do Lidl para o triénio 2019/21", realizado pela consultora KPMG, 29% da contribuição de 2610 milhões de euros para a economia nacional, dizem respeito à compra de produtos agrícolas portugueses.

Para a empresa, o apoio à produção nacional é importante. "No nosso último ano fiscal de 2021 (que encerrou em fevereiro deste ano) representámos cerca de 2% do total de exportações agroalimentares nacionais", explicou Bruno Pereira, administrador do Lidl Portugal. "Nós colocamos produtos portugueses nas nossas lojas em mais de 25 países (a empresa opera em 30) e tem sido um desenvolvimento extraordinário", orgulha-se o responsável.

Atualmente, o Lidl Portugal já exporta mais de 20 mil toneladas de frutas e legumes para todo o universo Lidl. Além da pera rocha, que é o produto agrícola mais representativo que a empresa exporta, na lista das vendas para fora do território português está, desde o verão de 2020, a laranja algarvia. "Neste momento, já exportamos mais de 1500 toneladas de citrinos do Algarve e estão com um crescimento exponencial. Estamos a abrir mercado e temos a expectativa de estar presentes nas cerca de três mil lojas do mercado alemão", revela Bruno Pereira.

No horizonte do Lidl estão outros produtos passíveis de serem exportados em grandes quantidades, que o administrador não quis revelar. "Nós vamos fazendo o nosso trabalho e isto é um sinal da robustez do tecido agroalimentar nacional, neste caso específico das frutas e legumes, mas há outros. Com um programa orientado e conhecendo as características únicas dos produtos nacionais, conseguimos apoiar a economia nacional", reforça. "Isto é mais do que vender em território nacional, é também permitir a exportação que leva a que estas empresas tenham uma sustentabilidade futura muito mais sólida do que apenas quando dependem do mercado interno".

Bruno Pereira frisou que o apoio da empresa à economia nacional é total e que o Lidl quer continuar a contribuir para ajudar os produtores e fornecedores portugueses. "Neste tema das exportações, nós apoiamos a economia nacional, temos estes efeitos multiplicativos no tecido socioeconómico, mas o Lidl Portugal não tem um euro de faturação. Os contratos são feitos com os colegas desses países", enfatiza, garantindo que o Lidl acredita na necessidade de continuar estes programas. "Beneficiamos todos com uma economia mais sustentável e num modelo alavancado por exportações e também por parcerias de médio e longo prazo".

Como não poderia deixar de ser, o atual cenário económico é um tema presente quando se fala do próximo ano. Para Bruno Pereira, não existe apenas um cenário, mas vários. "Quer por parte do BCE, quer pelo FMI, quer do nosso governo", considera. "Existe uma situação de alta volatilidade em termos de matérias-primas, que por razões diversas (ou guerra, ou colheitas, ou falta de água e até água a mais) fazem com que haja muita pressão nessas matérias-primas.

Adicionalmente, temos uma tempestade perfeita no que diz respeito a custos associados à operação - transportes, eletricidade - bastante relevantes para um negócio como o nosso. Nós vamos continuar a fazer o que temos feito", afirma, garantindo que o Lidl vai fazer o possível para proteger os consumidores. "Vamos procurar acomodar uma parte destes custos porque estamos cientes do impacto que têm no poder de compra das famílias portuguesas e, tanto quanto possível, trabalhar para minimizar estes efeitos e não os transpor para o consumidor", diz.

Os grandes números

De 2019 a 2021, o Lidl gerou mais de sete mil milhões de euros para a economia nacional, sendo que, no ano passado, contribuiu com cerca de 2600 milhões de euros. Ou seja, 1,2% do PIB nacional. Os números são do estudo do Impacto Socioeconómico para Portugal do Lidl, elaborado pela KPMG, e, de acordo com o documento, em 2021, e por cada euro gasto pelo retalhista foram gerados 1,73 euros na economia portuguesa.

Também no ano passado, por cada posto de trabalho gerado pela empresa alemã foram criados mais 7,3 novos empregos, o que resultou em cerca de 60 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos. O Lidl tem, em Portugal, 270 lojas e emprega mais de 9 mil pessoas.