Exportações do setor metalúrgico crescem 27% em agosto e 16% no acumulado do ano

© Leonel de Castro

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Outubro, 2022 • 12:12

As exportações portuguesas de metalurgia e metalomecânica aumentaram 27,4% em agosto face ao mesmo mês de 2021, somando 1.406 milhões de euros, e acumulam um crescimento homólogo de 15,8% desde janeiro, anunciou esta terça-feira a associação setorial.

Em comunicado, a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) fala em "números excelentes", salientando que "este volume de vendas para o exterior foi muito superior ao registado habitualmente no mês de agosto de cada ano".

No acumulado desde o início do ano, as exportações do setor ascendem a 14.980 milhões de euros, um crescimento de 15,8% face ao período homólogo de 2021 e que "tem sido mais acentuado" nas vendas para países da União Europeia, que subiram 17,8% nos primeiros oito meses de 2022.

Já no que se refere às vendas extracomunitárias, a AIMMAP aponta um reforço da "tendência de forte crescimento evidenciada nos três meses anteriores", com um crescimento homólogo acumulado de 9,6%.

Segundo a associação, os três principais mercados do Metal Portugal - Espanha, França e Alemanha - registaram nesse período crescimentos de, respetivamente, 10,5%, 13% e 28,9%, enquanto nos EUA o aumento das vendas foi de 70%.

"Por seu turno, a Suécia e os Países Baixos, que são mercados muito importantes e sofisticados e têm vindo a justificar um acompanhamento muito especial por parte da AIMMAP, destacaram-se igualmente com crescimentos homólogos de, respetivamente, 34,3% e 27,2%", acrescenta.

Também enfatizado pela associação é o crescimento das exportações para Angola, que ascendeu a 52,2% entre janeiro e agosto.

Recordando que "Angola chegou a ser um dos cinco mais importantes mercados do Metal Portugal, antes de ter caído de forma abrupta e deixado de constar do top 10", a AIMMAP diz que "este crescimento sustentado agora verificado faz pensar na retoma de um mercado que foi muito importante para o setor metalúrgico e metalomecânico".

Citado no comunicado, o vice-presidente executivo da AIMMAP destaca que, nos primeiros oito meses do ano, as empresas do Metal Portugal exportaram já cerca de 75% do volume exportado em 2021, pelo que "não haverá grandes dúvidas de que os números das exportações de 2022 serão os melhores de sempre".

Ainda assim, Rafael Campos Pereira reclama que "as empresas portuguesas em geral, e as do Metal Portugal em particular, não podem deixar de ser apoiadas a fazer face às enormes dificuldades com que têm sido confrontadas".

"As empresas têm de ser apoiadas nos seus investimentos nos domínios da energia e da tecnologia, os quais são absolutamente fundamentais para que as mesmas possam vencer os desafios que enfrentam", sustenta.

Alertando que as empresas mais focadas no mercado doméstico estão "a atravessar dificuldades crescentes", o dirigente da AIMMAP reitera ser necessário "reduzir os custos que diariamente constrangem a atividade empresarial, como taxas, impostos, contribuições e outros custos de contexto".