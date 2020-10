Exportações dos Vinhos do Alentejo para o Brasil crescem 8% até final de agosto

As exportações dos Vinhos do Alentejo para o Brasil aumentaram 8% nos primeiros oito meses deste ano, face ao período homólogo do ano passado, revelou hoje à agência Lusa o presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA).

“O Alentejo vendeu mais 216.516 litros de vinho para o Brasil, entre janeiro e o final de agosto deste ano”, comparativamente com os primeiros oito meses de 2019, o que se traduz numa “subida de 8% das exportações”, disse à Lusa Francisco Mateus.

O presidente da CVRA explicou que estes números são relativos aos certificados de origem de cada remessa dos Vinhos do Alentejo expedida para o Brasil.

“Para as exportações para lá, os brasileiros exigem um certificado de origem e a CVRA é a única entidade que os pode emitir”, indicou o responsável.

Nos primeiros oito meses do ano transato, o Alentejo tinha vendido um total de 2.972.465 litros de vinho para o Brasil, enquanto este ano, no mesmo período, vendeu 2.755.949 litros.

O crescimento de vendas para este país motiva uma apresentação do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA) destinada àquele que é o principal mercado internacional da região, que vai decorrer esta quarta-feira, às 19:00, nas plataformas ‘online’ da CVRA.

Na ação vão estar presentes ‘sommeliers’ e líderes de opinião “de relevo no mercado sul-americano”, assim como representantes de meios de comunicação social brasileiros, que vão ficar a conhecer o PSVA, o qual tem como objetivo “colocar a sustentabilidade ambiental, social e económica no centro da produção vitivinícola” do Alentejo, explicou a comissão.

A certificação de produção sustentável, um “selo” inédito em Portugal promovido pela CVRA e que vai passar a distinguir produtores do Alentejo que integrem o PSVA, também vai estar em destaque na iniciativa.

João Barroso, coordenador do PSVA, Sandra Alves, enóloga da Quinta do Esporão, Alexandre Relvas, administrador da Casa Relvas e Pedro Baptista, vice-presidente da Fundação Eugénio de Almeida, serão os anfitriões do evento, exclusivamente organizado para o mercado brasileiro, que já é “o primeiro lugar dos destinos que mais importam vinho alentejano”.

“Os vinhos do Alentejo representam quase 25% de todas as vendas de vinhos portugueses no Brasil e, pela evolução das exportações nos últimos quatro anos, verificámos que vendemos mais e melhor, ou seja, aumentámos em volume e em valor”, realçou Francisco Mateus, citado pela CVRA.

A apresentação de quarta-feira, frisou, “vai permitir o estreitar de laços” com o público do Brasil, “tão importante” para o Alentejo, e servir para “dar a conhecer os esforços que estão e que podem ser feitos, também ao nível da vinha e adega, em nome de um futuro mais verde e mais justo”.

O “selo” de produção sustentável também contribuirá para “um aumento ainda maior das exportações de vinho alentejano para o Brasil”, segundo a CVRA, que lembrou que as exportações para este país têm registado “um aumento sustentado ao longo dos últimos cinco anos, traduzindo-se num crescimento de 65% em volume e 58% em valor”.

O PSVA tem como objetivo melhorar as práticas utilizadas nas vinhas e adegas, produzindo uvas e vinho de qualidade e economicamente viáveis.