Exportações subiram 17,5% em setembro face a 2019 e as importações 7,8%

Em setembro de 2021, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +10,3% e +17,5%, respetivamente © Jorge Amaral/GI

As empresas portuguesas exportaram mais 10,3% em setembro do que no período homólogo do ano passado e mais 10,8% do que em 2019, indicam dados do Comércio Internacional publicados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Também as importações aumentaram, neste caso 17,5% em setembro face ao mesmo mês do ano passado e 7,8% quando comparadas com 2019.

"Em setembro de 2021, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +10,3% e +17,5%, respetivamente (+16,9% e +21,9%, pela mesma ordem, em agosto de 2021). Face a setembro de 2019, verificaram-se variações de +10,8% e +7,8%, pela mesma ordem", avança o INE.

Se excluirmos combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 7,8% e as importações 10,2% em setembro deste ano face ao mesmo mês do ano passado. Em comparação com igual mês de 2019, registam-se subidas de 9% nas exportações e de 5,9% nas importações.

Segundo o gabinete de estatística, o défice da balança comercial de bens subiu 559 milhões de euros face ao mês homólogo do ano passado e diminuiu 13 milhões em relação a setembro de 2019, atingindo 1719 milhões de euros em setembro último. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice atingiu 1061 milhões de euros.

Na análise trimestral, verifica-se um aumento das exportações de bens na ordem dos 12,4% e das importações de 20,2%, face a idual período do ano passado, e aumentos de 9,0% nas exportações e de 5,4% nas importações, face ao terceiro trimestre de 2019.

Entre janeiro e setembro deste ano e face a igual período de 2019, antes da pandemia de covid-19, registou-se um aumento de 4,8% nas exportações (+20,1% face ao mesmo período de 2020) e uma queda de 1,5% nas importações (+18,1% face a 2020). O INE salienta os "acréscimos de Fornecimentos industriais (+9,4%, +26,3% em relação a 2020 nas exportações; +16,4%, +32,4% em relação a 2020 nas importações) e os decréscimos de Material de transporte (-11,8%, +13,3% face a 2020 nas exportações; -32,8%, +4,9% em relação a 2020 nas importações)".