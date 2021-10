Exportações subiram em valor 9% no terceiro trimestre face a 2019 e as importações 5%

Porto de Leixões. Operações dos contentores do tcl.

Entre julho e setembro, as empresas portuguesas exportaram mais que no mesmo período tanto de 2020 como de 2029, indicam os dados da estimativa rápida do INE relativa ao comércio internacional de bens. As importações também cresceram face ao terceiro trimestre quer de 2020, quer de 2019.

"No 3º trimestre de 2021, de acordo com a estimativa rápida do Comércio Internacional de bens, as exportações e as importações de bens aumentaram em valor 12,3% e 20,0%, respetivamente, em relação ao período homólogo. Comparando com o 3º trimestre de 2019, registaram-se acréscimos de 8,9% nas exportações e 5,3% nas importações", indica o gabinete nacional de estatística.

No segundo trimestre deste ano, as exportações avançaram 48,9% e as importações 49,2%.