Exportações valem já 90% das vendas de Anselmo Mendes

Anselmo Mendes, enólogo e produtor (Rui Manuel Fonseca/Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Para o "senhor Alvarinho", como é conhecido no setor pelo seu trabalho do desenvolvimento desta casta, o ano de 2020 nem foi nada mau. Apesar das dificuldades no mercado interno, onde Anselmo Mendes tem os seus vinhos, essencialmente, na restauração, o crescimento nas exportações permitiu fechar o ano com quatro milhões de euros de vendas, 10% acima de 2019.

Um resultado possível porque a componente de exportação foi reforçada, passando de 75% para cerca de 90% das vendas. "Não nos podemos queixar. Temos uma componente de exportação muito forte e com presença em muitos mercados e variados, e isso dá-nos um conforto muito grande. Não só estamos a crescer muito em mercados de monopólio, como a Suécia ou o Canadá, mas também em países como Israel, Lituânia, Ucrânia, Bielorússia ou Polónia. São mercados onde se vende pouco, mas que estão a crescer", explica Anselmo Mendes.

Com 120 hectares de vinha, entre parcelas próprias e arrendadas, em Monção, mas, também, na sub-região do Lima, Anselmo Mendes produz, em média, 800 mil garrafas ao ano. Suécia, Canadá, EUA, Alemanha e Rússia são os seus principais mercados. "A Suécia já vale quase 25% e com um vinho que se posiciona entre as 120 e as 140 coroas suecas (cerca de 12 a 14 euros), não é um vinho barato", diz Anselmo, referindo-se ao seu Contacto Alvarinho, o terceiro vinho mais vendido no país, atrás de dois franceses.

Sobre as perpetivas para 2021, tudo indica que mantém a mesma trajetória. "O primeiro trimestre de 2020 já tinha sido bom, este está a ser ainda melhor. Estamos bem acima já do período homólogo e ainda estamos em período de inverno", destaca o produtor de Vinho Verde, lembrando a especial apetência dos consumidores pelos vinhos brancos no verão, com o calor. "Tudo indica que pode ser um grande ano, vamos a ver", defende.

Para este produtor, este é um sucesso que se deve ao trabalho que o próprio e a sua equipa têm feito, nos mercados internacionais, mas, também, ao facto de os vinhos portugueses estarem no radar internacional. "Portugal está a entrar na moda, os vinhos portugueses estão a dar grandes passos em termos de reconhecimento internacional", acredita.

Natural de Monção, Anselmo Mendes foi, recentemente, distinguido com o grande prémio 'Senhor do Vinho' pela Revista Grandes Escolhas, um galardão que pretende reconhecer o "percurso e trabalho de mais de três décadas como enólogo e produtor".

Anselmo está, ainda, a investir no enoturismo, na Quinta da Torre, uma propriedade de 62 hectares que adquiriu em 2016 e onde tem vindo a investir em vinha, na recuperação da casa do século XIV, que vai ter oito suítes para alojamento, bem como no desenvolvimento de um centro de experiências e provas. Um projeto onde já aplicou, globalmente, desde que adquiriu a quinta, mais de três milhões de euros, e que incluiu a reconstrução da adega medieval, preservando o seu lagar e prensa, onde pretende fazer vinhos de forma artesanal.

O centro deverá estar pronto no início do verão, mas Anselmo Mendes ainda não decidiu se abre já este ano, esta vertente de enoturismo, ou se avança, apenas, em 2022. !Quero treinar bem as pessoas, quero que possam estagiar em sítios de referência do enoturismo, e para já estamos a criar os conteúdos e tudo isso. Com calma, vamos afinando as coisas. A verdade é que a empresa cresce e, quando damos conta, somos poucos para as encomendas", sublinha.