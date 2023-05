Exportadores do setor metalúrgico e eletromecânico já podem aceder a selo de garantia

© (Sérgio Freitas/Global Imagens)

As empresas do setor metalúrgico e eletromecânico já podem aceder ao selo 'Trusted Exporter', um certificado de garantia da qualidade de exportação para estas entidades, indicou hoje a ANEME, Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Eletromecânicas.

Em comunicado, a organização destacou que este selo foi anunciado no final do ano passado, mas agora já está totalmente operacionalizado e encontra-se acessível no 'site' da ANEME.

"Este certificado de apoio à exportação revela-se essencialmente importante quando se tem em conta que o setor representa mais de 30% das exportações nacionais, exportando pelo menos 50% de toda a sua produção para mais de 200 mercados internacionais", disse a organização.

Este certificado "foi essencialmente pensado para oferecer ao comprador estrangeiro um 'token' de garantia de que a empresa que apresenta o selo 'Trusted Exporter' tem estratégia, experiência e resultados na realização de exportações", referiu a associação, indicando que "essa capacidade é certificada pela Bureau Veritas, parceira da ANEME neste projeto e empresa certificadora independente com reconhecimento em cerca de 140 países".

O certificado irá permitir às empresas nacionais "não só consolidar a sua imagem nos mercados exportadores já explorados como também constituir um enorme e facilitador cartão de confiança para a exploração de novos mercados".

Em conjunto com "o processo de certificação, a ANEME mantém uma base de dados 'online', permanentemente atualizada, com informação sobre o significado do selo e dados das empresas certificadas para consulta das empresas estrangeiras compradoras", indicou.

O setor metalúrgico e eletromecânico representa cerca de 23.000 empresas e 240 mil trabalhadores, lembrou a ANEME.