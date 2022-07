Exposição a empresas russas penaliza seguradoras do Montepio

Virgílio Lima, Presidente da Associação Mutualista Montepio © Annette Monheim/Global Imagens

A Lusitânia Seguros e Lusitânia Vida, que integram as seguradoras do Montepio, já perderam 160 milhões de euros de fundos próprios nos primeiros cinco meses do ano. As perdas devem-se, na maior parte, à exposição em mais de 20 milhões de euros a empresas russas do setor da indústria pesada, nomeadamente a Gazprom e a Novolipetsk, avança o Público nesta manhã de segunda-feira.

A situação de ambas as companhias está a ser considerada pela autoridade de supervisão com apreensão, confirma o matutino junto de fonte ligada ao processo.

No papel das ações da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos e Pensões (ASF) está "a monitorização das carteiras de títulos, desenvolvimento da margem de solvência e do nível de capitais próprios da Lusitânia Vida (seguros financeiros) e da Lusitânia Seguros (seguros reais)", lê-se. O rácio da margem de solvência das seguradoras caiu para 80% no início do ano, ficando abaixo do mínimo de 100% exigido pela ASF. As ações de fiscalização acentuaram-se a partir daí.