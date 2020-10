Exxon Mobil passa de lucro a prejuízo de 2.029 milhões até setembro

Exxon Mobil. © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A petrolífera referiu também, em comunicado, que beneficiou do início da recuperação no terceiro trimestre deste ano.

Com sede em Irving no Texas (Estados Unidos), a multinacional contabiliza já três trimestres consecutivos no vermelho, tendo registado uma queda de 32% na faturação nos primeiros nove meses deste ano, para 134.962 milhões de dólares.

No terceiro trimestre, a Exxon Mobil contabilizou um prejuízo de 680 milhões de dólares, que compara com um lucro de 3.170 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

As vendas entre julho e setembro, por sua vez, caíram 29% para 46.199 milhões de dólares, lê-se no comunicado.

Trata-se de um resultado melhor do que alcançou no trimestre anterior, sendo que a Exxon Mobil justifica esse sucesso com "a fase inicial da recuperação", com a "redução de capital e despesas", bem como com o seu negócio na Guiana.

O presidente executivo, Darren Woods, disse que confia na "estratégia de longo prazo" da empresa e nos pilares fundamentais dos negócios.

Assim sendo, está a "tomar as medidas necessárias para preservar o valor e proteger o balanço e os dividendos", salientou o gestor.