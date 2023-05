Fábrica da Continental na Rússia vendida à empresa S8 Capital

Imagem da sede da Continental em Hanôver, na Alemanha © Direitos Reservados

O fabricante alemão de pneus e peças para automóveis Continental vendeu a sua fábrica em Kaluga, a cerca de 200 quilómetros a sul de Moscovo, à empresa russa S8 Capital.

Em comunicado, a Continental explicou que, com esta decisão, "alienou a maior parte das suas atividades na Rússia como parte da anunciada retirada controlada do mercado russo" em resposta às sanções contra a guerra na Ucrânia.

A transação foi aprovada pelas autoridades competentes, acrescentou a empresa alemã em comunicado, sem adiantar o valor da transação.

A Continental produzia pneus para automóveis de passageiros em Kaluga, uma fábrica com 1.100 empregados, bem como componentes de ar condicionado, direção assistida e suspensão pneumática para o mercado russo.

A venda inclui igualmente a distribuição de pneus em Moscovo.

Atualmente, a Continental tem na Rússia apenas um escritório de vendas em Moscovo, com cerca de 30 empregados, bem como uma participação no capital da "joint venture" com a russa Mettem para a produção de tacógrafos em Chistopol, com 10 empregados.

O processo de venda desta participação está "em curso e avançado", mas as aprovações regulamentares ainda aguardam autorização.

Na semana passada, o fabricante automóvel Volkswagen vendeu à Avilon as suas participações na Rússia, que têm a ver com a fábrica de Kaluga e a estrutura de importação (negócio de vendas e pós-venda), bem como as atividades de armazenamento e serviços financeiros.