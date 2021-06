Fábrica da Mitsubishi Fuso anuncia produção neutra em CO2 em 2022

Fábrica de veículos comerciais Mitsubishi Fuso, que produz camiões elétricos para todo o mundo. © Filipe Amorim / Global Imagens

A fábrica da Mitsubishi Fuso em Portugal, localizada no Tramagal, Abrantes, e centro de produção para a Europa, anunciou um investimento na produção local de energia e que atingirá a neutralidade de carbono na produção de camiões em 2022.

Em comunicado, a administração da fábrica da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE) de Tramagal, no distrito de Santarém, afirma que "adotará uma produção amiga do ambiente através da redução do consumo de energia, fornecimento de energia verde e produção local de energia através de painéis solares", procedimento "em linha" com o objetivo anunciado em 2019 pela Daimler Truck AG, grupo ao qual a marca FUSO pertence, que todas as suas infraestruturas de produção europeias passarão a ser neutras em CO2 até 2022.

A fábrica do Tramagal "conseguiu reduzir progressivamente as emissões de CO2", nos últimos anos, e "espera um corte adicional de 50% em 2021 em comparação com o ano anterior, antes de atingir a produção neutra de CO2 em 2022", refere a empresa, dando conta que, para atingir esse marco, irá reforçar o uso de energias renováveis e adotar modificações de processo.

"As medidas incluem o abastecimento de eletricidade verde e o aumento da produção de energia solar na fábrica para autoconsumo" e "toda a frota da logística interna e armazém está a ser convertida para veículos elétricos", informou a empresa, dando conta que "também está a ser explorada a produção de hidrogénio verde com recurso a painéis solares para substituir o consumo de gás natural" de forma progressiva.