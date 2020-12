Fábrica da Renault em Cacia começou a produzir caixa de velocidades exclusiva

Fábrica da Renault em Cacia, Aveiro, é especialista na produção de peças para automóveis. © Arquivo/Global Imagens

A fábrica da Renault em Cacia já começou a produzir uma nova caixa de velocidades exclusiva. A unidade portuguesa do grupo Renault vai ser a única a nível mundial a fabricar esta caixa para os modelos Clio e Mégane da Renault e ainda para os modelos Sandero e Duster, da Dacia.

Atualmente, a Renault Cacia tem capacidade para fornecer 500 mil unidades por ano da caixa de velocidades JT 4, que passará a 550 mil unidades no primeiro quadrimestre de 2021, adiantou, em comunicado, o grupo Renault. Esta nova caixa de velocidades permite a redução de emissões em veículos a gasolina e a gasóleo.

No próximo ano, esta peça deverá representar cerca de 70% da faturação da fábrica de Cacia.

"O início da fabricação da nova caixa de velocidades do grupo Renault é um marco histórico para a Renault Cacia, não só porque se trata de um produto de topo na tecnologia de caixas manuais, como, para a sua fabricação, a Renault Cacia fez um grande investimento na qualificação dos seus recursos humanos", afirmou, citado no mesmo documento, o diretor da fábrica, Christophe Clément.

A produção desta caixa de velocidades apenas é possível depois de um investimento total de 148 milhões de euros do grupo francês, dos quais 47,8 milhões de euros contaram com apoio do Estado.

Com 1380 trabalhadores, a Renault Cacia produz outras peças para o grupo francês, como bombas de óleo e outras referências para caixas e componentes mecânicos. A fábrica vai sobreviver ao plano de redução de custos fixos de dois mil milhões de euros por ano até ao final de 2022, que foi anunciado no final de maio.