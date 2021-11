Fábrica da Sumol+Compal em Almeirim já está pronta para o 5G

Trabalhadores terão óculos inteligentes e smartphones e tablets 5G, que darão acesso a guias interativos em realidade aumentada e suporte remoto em vídeo de especialistas, em tempo real. (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

A unidade da Sumol+Compal de Almeirim é a primeira fábrica em Portugal a estar preparada para operar com a quinta geração da rede móvel (5G), graças à parceria tecnológica com a NOS, ontem apresentada. A nova tecnologia ainda não está disponível no mercado - o leilão do 5G já terminou e decorre, agora, a fase de atribuição de licenças -, mas a NOS já preparou as instalações ribatejanas da Sumol+Compal para funcionarem com a nova rede, assim que as licenças 5G saírem. A tecnologia, que chegará a outras três unidades da Sumol+Compal dentro de dois ano e meio, permitirá aumentar a eficiência da fábrica de Almeirim numa média de 10%. A Sumol+Compal é o primeiro use case (caso de uso) do 5G da indústria portuguesa.

Apesar dos 75 anos de existência, a histórica empresa nacional de bebidas não alcoólicas não vê motivos para não inovar e aposta em duas soluções baseadas em 5G - suporte remoto das operações e monitorização digital de tarefas. As duas soluções abrem um novo ciclo na unidade de Almeirim, depois da inauguração, em 15 de outubro, de um armazém automático, que reconfigurou o processo logístico.

O objetivo é massificar e estimular a produtividade e melhorar os níveis de eficiência de produção. Por isso, os responsáveis da Sumol+Compal esperam que o 5G escale a eficiência produtiva da unidade de Almeirim para um nível que até hoje não era possível. "Não estamos a investir numa tecnologia convencional, estamos a entrar num novo mundo, que nos vai permitir chegar muito mais à frente do que se estivéssemos a percorrer o caminho convencional", afirmou o presidente executivo (CEO) da Sumol+Compal, Duarte Pinto, durante a visita à fábrica e demonstração das inovações.

As duas novas soluções começaram a ser desenvolvidas em março. Por um lado, vão permitir conectar todas as linhas de produção e obter informação em tempo real do processo produtivo. Por outro, vão dar acesso à realidade aumentada e aplicá-la em operações de manutenção preventiva das máquinas das linhas de enchimento e embalagem Tetra Pak. Espera-se que as equipas de manutenção no chão de fábrica consigam, assim, aumentar a eficiência dos processos, melhorando a capacidade de diagnóstico de problemas e diminuindo o tempo de paragem das máquinas. Acresce a possibilidade de poupar tempo e recursos em deslocações ao local das equipas de suporte técnico dos fornecedores.

Como é isso possível? Os trabalhadores terão à disposição smart glasses (óculos inteligentes) e smartphones/tablets 5G que vão apoiar o trabalho diário, dando acesso a guias interativos em realidade aumentada e suporte remoto de especialistas por vídeo em tempo real.

Segundo o CEO da Sumol+Compal, será possível reduzir o número diário de "micro paragens [das máquinas], que são difíceis de captar ao olho vivo e que, em acumulado, são relevantes" para a produtividade da fábrica.

Para Jaime Cardoso, administrador da Sumol+Compal com o pelouro da logística, a melhoria de eficiência nas linhas de produção só será possível com o suporte numa "plataforma 5G". Por isso, Duarte Pinto referiu haver "uma expectativa de objetivos de eficiência, produtividade" a atingir, "fundamentais para a competitividade futura" da Sumol+Compal.

Segundo Jaime Cardoso, as duas novas soluções vão permitir crescimentos em média de 10% no nível da eficiência global da unidade (que processa anualmente cerca de 25 mil toneladas de fruta). Um incremento em linha com a previsão de que o 5G permitirá, no futuro, aumentos de 20 a 30% na produtividade industrial, notou o administrador da NOS Manuel Ramalho Eanes, também presente na visita à fábrica.

Questionado sobre as condições de rede de Almeirim para acolher o primeiro caso de uso 5G da indústria nacional, o administrador da NOS explicou que a cobertura de rede na fábrica de Almeirim é "privada", com "muito boa qualidade", que em nada vai impactar no uso da rede pública 5G naquela região no futuro.

Mais três fábricas

Quanto ao custo da implementação do 5G na unidade de Almeirim, o gestor escusou-se a revelar valores, explicando que cada caso é um caso, dependendo das necessidades de cada empresa e de cada setor. Aliás, as soluções implementadas não obrigam, para já, que a área total de 70 mil metros quadrados daquela fábrica esteja coberta com 5G. Mas o objetivo de longo prazo é alargar, progressivamente, o recurso ao 5G às várias linhas da unidade de Almeirim - e não só. Almeirim representa a primeira fase de uma parceria entre a Sumol+Compal e a NOS, que cruza diferentes serviços e exigências. Numa segunda fase, a NOS vai levar o 5G à fábrica de Pombal e, mais tarde, às duas fábricas de águas que a empresa tem em Portugal.

Este é um plano para cumprir, segundo Jaime Cardoso, em "dois anos, dois anos e meio". "Estamos ainda a ganhar experiência", referiu, reiterando que o foco é estimular a competitividade da empresa numa tecnologia "pioneira".