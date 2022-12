Fábrica de conservas de peixe ESIP em Peniche com 10% dos trabalhadores em greve

Fábrica de conservas Pinhais, em Matosinhos © Rui Oliveira/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Dezembro, 2022 • 12:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cerca de 10% dos 834 trabalhadores da fábrica de conservas ESIP de Peniche aderiram à greve nacional desta segunda-feira do setor convocada pela FESAHT, disse fonte oficial da empresa.

Fonte oficial da European Seafood Investiment Portugal (ESIP), do grupo multinacional tailandês Thai Union, disse à agência Lusa que, dos 834 trabalhadores, 80 fizeram greve, até às 12 horas, havendo, contudo, um turno a iniciar às 15:30 com 150 a 200 trabalhadores.

Os números não foram contestados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos (SINTAB), por não dispor de meios para aferir a adesão à greve pelos trabalhadores nesta fábrica do distrito de Leiria.

Apesar das condições climatéricas adversas, que impediram uma arruada pela cidade, meia centena de trabalhadores, que aderiram à greve, concentrou-se hoje de manhã à porta da conserveira.

Cristina Pejapes, trabalhadora há cerca de 30 anos e dirigente sindical, afirmou à Lusa que aderiu à quarta greve este ano na empresa para exigir aumentos salariais uma alteração ao contrato coletivo de trabalho.

Para Maria de Lurdes Quiaios, trabalhadora há 17 anos, esta também é a quarta greve para lutar por melhores condições de trabalho, mudança dos horários e aumento do salário.

Roger Martins, há 20 anos na empresa, também decidiu fazer greve, a quarta este ano, para reivindicar por um aumento salarial.

"Quando entrei recebíamos acima do salário mínimo e agora recebemos mais do que o salário mínimo", queixou-se Maria da Conceição Rodrigues, na empresa há 15 anos.

À porta da empresa, os trabalhadores, na esmagadora maioria mulheres, gritaram frases de ordem como "a luta continua nas empresas e na rua", "o custo de vida aumenta e o povo não aguenta", "mais salários, melhores pensões", "não podemos aceitar empobrecer a trabalhar" e "35 horas para todos sem demora".

Os trabalhadores das indústrias de conservas de peixe estão hoje em greve convocada pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT).

A greve visa sobretudo reivindicar pela valorização geral dos salários na contratação coletiva, pelo combate à precariedade e a negação do aumento dos ritmos de trabalho e a desregulação de horários, com a redução do horário semanal de trabalho para as 35 horas.