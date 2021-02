Fábrica de papel de Viana recebe apoios do Estado para criar 10 empregos e manter 265

viana do castelo porto de mar adelino meireles

A fábrica de papel Ds Smith Paper de Viana do Castelo vai ter benefícios fiscais para criar uma dezena de postos de trabalho e manter 265 até ao final de 2024.

"Foi aprovada a resolução que aprova a minuta do contrato fiscal de investimento a celebrar entre o Estado Português e a sociedade Ds Smith Paper Viana, S. A., com vista a um projeto de investimento associado de 107,5 milhões de euros, prevendo-se a criação de 10 postos de trabalho e a manutenção de 265 até 31 de dezembro de 2024", refere o comunicado do Conselho de Ministros divulgado nesta quinta-feira à noite.

A nota não detalha o montante do benefício a atribuir a esta fábrica instalada em Viana desde 1974 (ex-Portucel Viana e Europac) e com uma capacidade de produção anual 425 mil toneladas de papel, segundo comunicado publicado no site da empresa britânica.

Os benefícios a atribuir no âmbito do investimento produtivo podem ser efetuados através de crédito de imposto, isenção ou redução do IMI, do IMT ou do imposto de selo.