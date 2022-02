Fabricante dos óleos Fula vai produzir 15% da energia da fábrica no Barreiro (Imagem de arquivo) © ABCDstock - stock.adobe.com

Filipa Quito 23 Fevereiro, 2022 • 13:42

O Grupo Sovena, responsável pela produção da marca de óleos Fula e Vêgê, azeites Oliveira da Serra, entre outros, vai avançar com a instalação de painéis fotovoltaicos na sua unidade fabril situada no Barreiro. Este investimento representa a aposta da empresa na descarbonização, contribuindo para que o setor caminhe em direção da neutralidade carbónica, informa em comunicado.

O grupo, com operações em vários países e com um consumo 100% sustentável em Portugal, pretende dar um passo para a produção de energia própria. Desta forma, a empresa vai instalar cerca de 1600 painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica, numa área aproximada de 6000 m2 nas coberturas dos edifícios desta unidade industrial, e uma potência instalada de 864 kW.

Com uma produção prevista de 1,3 GWh/ano, este projeto, que ficará concluído no segundo trimestre do ano, representa mais de 15% do consumo total da fábrica, permitindo reduzir 265 toneladas anuais de emissões de CO2.

A primeira experiência de colocação de painéis ocorreu nas instalações em Brenes, Espanha, estando já em funcionamento. Ainda em território espenhóls, a empresa tem em análise um projeto semelhante para a fábrica de Plasencia e para os seus dois lagares. A instalação dos painéis na Sovena, no Barreiro, veio dar continuidade ao investimento na transição energética.

Painéis solares nas propriedades agrícolas

Também nas herdades, do universo Nutrifarms, divisão agrícola da Sovena, foram instalados painéis solares em duas propriedades, estando prevista a instalação em mais cinco até ao final deste ano.

Para o CEO da Sovena, Jorge de Melo, trata-se de uma mudança com o objetivo de "reduzir a pegada ecológica da nossa atividade, através da eficiência na utilização de recursos naturais, da transição energética e da redução de emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), promovendo a circularidade dos nossos subprodutos e embalagens".

Para além de Portugal, a empresa tem ainda como objetivo ser 100% verde no consumo de energia em 2023 nas operações em Espanha, EUA e Brasil.